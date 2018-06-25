Ä°nternetten aldÄ±ÄŸÄ± tÃ¼fek sonu oldu

Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nca hazÄ±rlanan iddianameye gÃ¶re cinayet 6 Nisanâ€™da iÅŸlendi.ÂBetÃ¼l Filiz ile Sedat Filiz 15 yÄ±llÄ±k evliydi.Â BirÃ§ok suÃ§tan sabÄ±kasÄ± bulunan Sedat Filiz, uyuÅŸturucu madde baÄŸÄ±mlÄ±sÄ±ydÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmayan Sedat Filizâ€™in kÃ¶tÃ¼ muamelesine maruz kalan genÃ§ kadÄ±n, 7-8 kez sÄ±ÄŸÄ±nma evinde kaldÄ± ancak her defasÄ±nda eÅŸinin Ä±srarlarÄ± sonucu geri dÃ¶ndÃ¼.

YÃœZÃœNE ATEÅž ETTÄ°

Sedat Filiz olay tarihinden 1 gÃ¼n Ã¶nce internet Ã¼zerinden av tÃ¼feÄŸi satÄ±n aldÄ±. Olay gÃ¼nÃ¼ uyuÅŸturucu madde kullanan Sedat Filiz, tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±kardÄ±. Hakaretler yaÄŸdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± BetÃ¼l Filiz ve ailesini Ã¶lÃ¼mle tehdit etti. ArdÄ±ndan Sedat Filiz uyuyunca tÃ¼feÄŸi eline alan BetÃ¼l Filiz, kocasÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼ne ateÅŸ ederek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.Â

SAVCI HAKSIZ TAHRÄ°K Ä°STEDÄ°

BetÃ¼l Filiz savunmasÄ±nda tÃ¼feÄŸi eline aldÄ±ÄŸÄ±nda ateÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ancak Adli TÄ±p raporunda, uzun namlulu silahla Ã¶lenin baÅŸ kÄ±smÄ±nÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. TÃ¼m yaÅŸananlarÄ± bir bÃ¼tÃ¼n olarak deÄŸerlendiren savcÄ±, BetÃ¼l Filizâ€™in cinayeti kasten iÅŸlediÄŸi kanaatine vardÄ±. Ancak uzun zamandÄ±r maruz kaldÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ muamele gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda, BetÃ¼l Filizâ€™in â€˜haksÄ±z tahrik atÄ±nda eÅŸi kasten Ã¶ldÃ¼rmekâ€™ suÃ§undan 18 yÄ±ldan 24 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.