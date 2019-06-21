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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - İHA
21.06.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

İnternetten aldığı silahla dehşet saçmıştı! Rapor çıktı...

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İnternetten aldığı silahla dehşet saçmıştı! Rapor çıktı...

BURSA'da internetten satın aldığı pompalı tüfeği denemek için rastgele ateş açıp kahvenin önünde oturan Doğukan Avcı'nın (15) ölümüne, arkadaşı Mustafa Paşa'nın (17) da sakat kalmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Sezai İsanç'ın (29) yargılanmasına devam edildi. Akli dengesinin yerinde olduğu İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi’nce belirlenen İsanç'ın davası, karar aşamasına geldi.

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  • Pompalı tüfekli dehşetin sanığının akli dengesi yerinde çıktı
  • Pompalı tüfekli dehşetin sanığının akli dengesi yerinde çıktı
  • Pompalı tüfekli dehşetin sanığının akli dengesi yerinde çıktı
  • Pompalı tüfekli dehşetin sanığının akli dengesi yerinde çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

​Olay, 2016 yılının Ekim ayında, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'adam yaralama' suçlarından poliste kaydı bulunan Sezai İsanç, internetten 350 liraya satın aldığı pompalı tüfeği denemek için sokağa çıktı.

İsanç, çuvaldan çıkardığı tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada kahvehanenin önünde çay içen Doğukan Avcı (15) ve sınıf arkadaşı Mustafa Paşa (17), vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. İki arkadaş, kahvedekiler tarafından Dr. Ayten Bozkaya Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sırtına ve karın boşluğuna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Doğukan Avcı, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Mustafa Paşa'nın ise bir bacağı sakat kaldı. Tutuklanan Sezai İsanç hakkında Bursa 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

'ÇOCUKLARIN YARALANDIĞINI GÖRÜNCE KAÇTIM'

Devam edilen davanın son duruşmasına Sezai İsanç, tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. İsanç, "Tüfeği internetten beğenip 350 liraya aldım. Tüfek elime geçince denemek istedim. Evimden çıkarak sokağa indim.

Burada rastgele ateş etmeye başladım. Çocukları yaraladığımı görünce korkup kaçtım. Olay anında kendimde değildim. Söyleyebileceğim bir şey yoktur. İddiaları kabul ediyorum" şeklindeki savunmasını tekrarladı.

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu Yüksek İhtisas Dairesi’nden UYAP sistemiyle gelen raporda Sezai İsanç'ın akli dengesinin yerinde olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Adli Tıp Kurumu’ndan dosyayı bekleyen mahkeme, duruşmayı erteledi.

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