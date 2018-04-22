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    İnternetten 21 gün dersle öğrendi... Kızıl Ordu bağlamacısı

    Ayhan ACAR/DHA
    22.04.2018 - 09:13 | Son Güncelleme:

    Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Antalya'ya gelen, sonraki yıllarda da Türkiye'yi ziyaret eden Daria Teplova (33) Kızıl Ordu Korosu’nda bağlama çalıyor.

    2010 yıllında Fatih Kısaparmak konserinde ilk kez dinlediği bağlamaya “âşık” olduğunu söyleyen Teplova, Moskova Devlet ve Kültür ve Sanat Üniversitesi mezunu. Teplova, 2014 yılında sosyal medyadan tesadüfen Bartınlı müzisyen İlhan Ergül ile tanıştı.

    İnternetten 21 gün dersle öğrendi... Kızıl Ordu bağlamacısı

    Teplova, Ergül'den internet üzerinden 21 gün boyunca günde 3-4 saatlik derslerle bağlama çalmayı öğrendi. Ardından Türkçe'yi de öğrenen Teplova, ülkesinde çeşitli konserlerde bağlama çalarak, Türk kültürünü tanıttı. Teplova Kızıl Ordu Korosu’nda da türkü söyledi.

    İnternetten 21 gün dersle öğrendi... Kızıl Ordu bağlamacısı

    ‘YAYLALAR’I DA SÖYLÜYOR

    Repertuvarında 'Sarı Gelin', 'Sevdan Olmasa', 'Yaylalar' gibi eserler olan Teplova, Türk yöresel kıyafetiyle Kızıl Ordu Korosu'nda 'Çanakkale Türküsü' nü çaldı. Kendisine koro da eşlik etti. Aynı zamanda Moskova Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili Bölümü Konferans Salonu'nda da konser verdi. Daria Teplova, tatilini geçirmek için Bartın'a geldi ve kendisine bağlama çalmayı öğreten İlhan Ergül’ü ziyaret etti.

    İnternetten 21 gün dersle öğrendi... Kızıl Ordu bağlamacısı

    Ergül, Teplova için, "Zaten müzik altyapısı olan Teplova, kısa sürede bağlamaya adapte oldu. Ve ülkemizi Rusya'da temsil ederek çeşitli konserlerde bizim elçimiz oldu" dedi.

    İnternetten 21 gün dersle öğrendi... Kızıl Ordu bağlamacısıKüçük yaşlarda ailesiyle birlikte Antalya'ya gelen, sonraki yıllarda da Türkiye'yi ziyaret eden Daria Teplova (33) Kızıl Ordu Korosu’nda bağlama çalıyor.
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