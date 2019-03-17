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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA (DHA)
17.03.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

İnternetten 150 TL'ye satışa çıkardılar! 'Olacak iş değil'....

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İnternetten 150 TL'ye satışa çıkardılar! 'Olacak iş değil'....

Genelde ikinci el eşyaların satıldığı bir internet sitesinde tarihi yapıya ait mimari parçanın 150 lira fiyat belirlenerek satışa çıkarılmasına arkeologlar büyük tepki gösterdi.

İkinci el eşyaların satıldığı internet sitesinde 'Beyaz ve siyah ahşap sandık kutusu' başlığıyla tarihi yapıya ait parçanın satılması, arkeologların tepkisini çekti. Üzerinde Latince yazıların bulunduğu ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen mimari parçanın, 150 liradan satışa çıkarıldığı görüldü.

Arkeologlar Derneği Başkanı Dr. Soner Ateşoğulları, olumsuz bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi. "Olacak iş değil" diye tepki gösteren Ateşoğulları, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerekeni derhal yapmalı ve satışa engel olmalıdır. Defineciliğe yönelik yasal boşluklar var. İnsanlar bundan yüz buluyor. Defineciliğin önlenmesi lazım. Yasaların düzeltilmesi lazım ve cezaların artırılması gerekiyor. Kaçak kazıları takip eden bir mekanizmadan yanayız. Müzeler bu işi yapıyor ancak araç ve eleman yetersizliği var. Son dönemde bu işin çok arttığını görüyoruz. Dernek olarak çok rahatsızız. Medyanın da defineciliği özendirmemesi lazım" dedi.

İnternetten 150 TLye satışa çıkardılar Olacak iş değil....

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