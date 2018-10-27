İnternette tanıştığı profil dolandırıcı çıktı
Trabzon’da, bir sosyal medya uygulaması kullanarak yer bildirimi yapan ve escort bulmaya çalışan bir kişi, uygulama üzerinden arkadaş olarak eklediği ve mesajlaştığı kullanıcı tarafından dolandırıldı.
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 25 Ekim’de meydana gelen olay, A.G. ismindeki bir erkek şahıs, escort kadın bulabilmek için, akıllı cep telefonu kullanıcıları arasında son derece popüler olan bir uygulamayı kullandı.
Uygulama aracılığıyla bulduğu bir profili beğenerek arkadaş olarak ekleyen A.G., uygulama üzerinden escort kadın ile bir süre mesajlaştıktan sonra cep telefonu numarasını aldı. Cep telefonu üzerinden karşısındaki kişiyle bir müddet konuşan A.G., konuştuğu kişiyle cinsel ilişki için bin TL’ye anlaştı.
Anlaşma üzerine bir bankanın ATM’sine giderek escort kadının verdiği banka hesap numarasına parayı yatırdı. Parayı yatırmasının ardından anlaştığı kişiyi telefonla arayan A.G., aradığı numara tarafından engellendiğini fark etti. Telefonla ulaşamaması ve kadının da gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan A.G., Çarşı Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yetkililer, dolandırıcıların özellikle uygulamaları kullandıklarını ve bu uygulamalar üzerinden farklı ad ve fotoğraflarla kullanıcı hesabı oluşturarak telefon numarası paylaştıkları ve insanların güvenini kazanarak havale yoluyla para almak suretiyle cinsel ilişki vaadiyle dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdiklerini belirterek artan bu olaylara karşı uyarılarda bulundu.
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