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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Orhan AŞAN/DHA
16.03.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

İnternette tanıştığı kadınla buluşmaya gidince büyük tuzağa düştü!

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İnternette tanıştığı kadınla buluşmaya gidince büyük tuzağa düştü!

Van'da sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınla buluşmaya giden F.K.'nin aracı, cep telefonu ve iş yerinin anahtarı, kendilerini polis ve kadının yakınları olarak tanıtan kişilerce, bıçak zoruyla gasbedildi. Polis tarafından gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kentte yaşayan F.K., 15 gün önce sosyal medya üzerinden yabancı uyruklu olduğu belirtilen F.O. adlı kadın ile tanıştı. Bir süre sohbet eden ikili, buluşmaya karar verdi. 12 Mart günü F.K. aracıyla merkez İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'ndeki buluşma noktasına gitti. F.K. aracında beklerken, yanına polis ve F.O.'nun akrabası olduklarını belirten kişiler geldi. Yanına binen şüpheliler, bıçakla tehdit ettikleri F.K. ile bir süre araçla dolaştı. Ardından şüpheliler, F.K.'nın aracını, cep telefonunu ve iş yerinin anahtarını gasbedip, bir miktar para getirmesini söyledi. 

Şüphelilerin bıraktığı F.K., 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, F.K.'ya, şüphelileri arayıp parayı temin ettiğini belirterek buluşmak istediğini söylemesini istedi. Belirlenen buluşma noktasına giden ekipler, şüpheliler S.C., H.C., G.E., S.E., N.G., M.S. ile F.O. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında F.K.'ya ait araç ve iş yeri anahtarları ile cep telefonu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden H.C., S.C. ve  N.G. tutuklandı, S.E adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Son 24 saatte ne oldu? (16.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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