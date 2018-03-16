İnternette sahibinden satılık tarih

İSTANBUL Arkeoloji Müzesi’ne kayıtlı 150 parça eser bir internet sitesinde 75 bin liradan satışa çıkarıldı. Gözyaşı şişesi, amfora, terakota (küçük heykelcik), pişmiş toprak heykel başı, metal ve cam eserlerin yer aldığı koleksiyonu satan Cem İncesulu, ilgilenenlere resmi döküman da paylaşabileceğini ilanda belirtti. Oysa 2863 sayılı yasa gereği toprak altı eserlerin alım satımı yasak. Koleksiyonerler ancak müzeye ya da başka bir koleksiyonere eser satabilirler.



10’U FOTOĞRAFLI

İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri, Cem İncesulu’nun koleksiyonerlik belgesinin 2011 yılında iptal edildiğini, eserlerin bu şekilde satılamayacağını belirterek savcılığa suç duyurusu yapılacağını açıkladı. 13 Mart tarihli ilanda İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne kayıtlı tarihi eser koleksiyonunun satıldığı belirtildi. Cem İncesulu 10 adet tarihi eserin fotoğraflarını yayınlayarak koleksiyonunda bulunan 150 parçayı 75 bin liraya satmak istediğini duyurdu.



‘TAŞINACAĞIM DA’

İlanın altına da “İstanbul Arkeoloji Müzesine kayıtlı 150 adet eser (Cam, Toprak, Metal, Amfora). İlgilenenlere resmi döküman paylaşılır” notunu koydu.

Fotoğraflarda amfora, gözyaşı şişesi, cam kolye, 2 adet terakota, heykelbaşı, pişmiş toprak kap yer alıyor. Alıcı gibi aradığımız Cem İncesulu şöyle konuştu:

“İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne kayıtlı koleksiyonerim. Satışa çıkardığım eserlerin tamamı müzeye kayıtlıdır. Hiçbiri çalıntı ve menşei belirsiz değildir. Daha küçük bir eve taşınacağım için koleksiyonumu satıyorum. İsteyene resmi evraklarımı, koleksiyon belgemi, eserlerin belgelerini gönderebilirim.”







BU SATIŞ YASAL DEĞİL

Ancak yasal olarak böyle bir satışın mümkün olmadığını vurgulayan İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri ise şöyle konuştu:

“Söz konusu şahsın koleksiyonerlik belgesi, eserleri yönetmelikte belirtilen hususlara dikkat etmediği ve yönetmelikte belirtilen koruma, muhafaza yöntemlerini uygulamadığı gerekçesiyle 2011 senesinde iptal edilmişti. Eşi Vasfiye Ayşe İncesulu müzemizden koleksiyoner belgesi çıkartarak eserleri devraldı. Eserleri bu şekilde satışa çıkaramaz. Bizim muhatabımız Ayşe İncesulu. Kendisine haber gönderdik. Onun da koleksiyoner belgesini iptal edeceğiz. Eserleri müzeye getirmedikleri takdirde savcılığa suç duyurusu yapacağız. Eserler ancak belgesi bulunan başka bir koleksiyonere ya da özel müzeye satılabilir. Öyle bir satıştan önce de bize haber verilmesi gerekir. Koleksiyonerlerin kayıtlı eserlerinin sahibi müzedir. 2863 sayılı yasa bu tür eserlerin satışını yasaklamıştır.”



1590 KOLEKSİYONER VAR

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 26. maddesi doğrultusunda gerçek ve tüzel kişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilecek izin belgesiyle korunması gerekli taşınır kültür varlıklarından oluşan koleksiyon meydana getirebilirler. Koleksiyoncuların başvuru koşulları ile uymaları zorunlu usul, esaslar ve bunların gözetim, denetim ilkeleri ‘Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik’ hükümleriyle belirleniyor. Faaliyetlerini bakanlığa bildirmek ve ilgili yönetmelik gereğince taşınır kültür varlıklarını envanter defterine kaydetmek zorunda olan koleksiyoncular, ilgili müzeye tescil ettirmek ve 15 gün önce bağlı oldukları müzeye haber vermek şartı ile koleksiyonlarındaki her türlü eseri kendi aralarında değiştirebilir veya satabilirler. 08 Ocak 2018 tarihi itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler denetiminde 1590 koleksiyoncu faaliyet gösteriyor.