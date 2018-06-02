İnternette 'kürt mafya babası' olarak gösteriliyordu! Yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Ersönmez'in de arasında bulunduğu bir grubun uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Çete üyelerinin adreslerinin belirlenmesinin ardından Kağıthane'de operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 5 kilo 200 gram eroin ve hassas terazi ele geçti. Ersönmez ve 4 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti, vergi usül kanununa muhalefet ve resmi belgede sahtecilikten 2 kaydı olan Ersönmez ve 4 kişinin Emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.



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İbrahim Ersönmez ile ilgili internette "kürt yer altı mafyası ibrahim Ersönmez" başlığıyla bir video dikkat çekiyor. Ersönmez'in boy fotoğrafının bulunduğu videoda, "İbrahim Ersönmez, 1973 Diyarbakır Lice doğumlu mafya babası ilk cinayetini 13 yaşında işledi. Daha sonra İstanbul'da örgüt lideri uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma yaralama vb. suçundan 16 sene yattı kendisi. İstanbul'da yaşıyor bazı gece kulüplerinden haraç alıyor. Turizmle uğraşıyor. Günlerce Türk basınını meşgul etti. Meşhur sözü geçmişi olmayanın geleceği olmaz. İstanbul'da çek senet tahsilatının önde gelen ismidir." yazısı yer alıyor.