Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İnternette cinsel ilişki ilanıyla tuzak!

    İnternette cinsel ilişki ilanıyla tuzak!

    Ramazan ÇETİN/DHA
    07.07.2018 - 12:57 | Son Güncelleme:

    DENİZLİ'de internet sitelerinde verdikleri ilanlarla, cinsel ilişki için kendilerini arayanları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 2'si kadın, 8 kişi tutuklandı. Diğer 18 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internette siteler açarak ilişki için ilan veren ve kendilerini arayan vatandaşları dolandıran çete üyelerini yakalamak amacıyla 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. İnternette site açan kişilerin, kadın resimleri koyup, altlarına da farklı cep telefonu numaraları yazdığı tespit edildi. Polis, teknik takip sonucu; şüphelilerin belirtilen telefondan kendilerini arayanları kadınlarla konuşturduğunu, randevu almak isteyen kişilerden, önce verdikleri hesap numarasına para yatırmalarını istediğini, parayı aldıktan sonra iletişimi kestiğini belirledi. Polis, şüphelilerin bu yolla yaklaşık 300 kişiyi dolandırdığını tespit etti. Dolandırılanlar arasında bulunan bir kişinin verilen hesaba 60 bin lira yatırdığı ortaya çıktı.

    Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, geçen Çarşamba günü operasyonu başlattı. 17 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 10'u kadın, 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınların arasında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu, telefon görüşmelerini bu kişilerin yaptığı belirlendi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerden Emine Ö. ve Raziye Ö. isimli kadınlar ile Yıldırım A., Burak B., Baki K., Gökhan Ç., Ender D., Ramazan K. tutuklandı. Diğer 18 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

     

    Etiketler: cinsel ilişki ilanı , dolandırıcı , tuzak
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri