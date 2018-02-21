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    İnternet yayınlarına RTÜK denetimi komisyondan geçti

    ANKARA
    21.02.2018 - 21:25 | Son Güncelleme:

    İNTERNET yayınlarına Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getiren düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

    Maliye Bakanı Naci Ağbal, komisyon üyelerinden gelen eleştirilerle ilgili olarak, “Genel Kurul aşamasından önce değerlendirelim” yanıtını verdi.

    ANAYASAYA AYKIRI

    Tasarıyla ilgili yapılan görüşmelerde, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, “Bu şekilde sınırlamaların ölçülülük ilkesine uygun olması lazım. Anayasaya tamamen aykırı olan inanılmaz bir takım düzenlemeler yapıyorsunuz” derken, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Teknoloji akıp gidiyor, biz 4. Murat dönemindeki yasaklarla teknolojiyle mücadele ediyoruz” diye konuştu.

    KISITLAMAK İSTEMİYORUZ

    Maliye Bakanı Ağbal ise, vekillerden sonra yaptığı açıklamada “Söylediğiniz endişeleri giderecek ne var, bakalım. İyileştirilebilecek alanlar varsa iyileştirelim. Yayıncılığın kısıtlanması gibi bir anlayışımız yok. Kurallı, kaideli bir piyasa faaliyeti varsa, herkes aynı kurallara tabii olmalı diyoruz” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler: gazetehaberleri , rtük , internet , son dakika
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