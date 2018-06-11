Ä°nternet Ã¼zerinden dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yapan ÅŸebekeye operasyon

Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube ekipleri, ÅŸebeke elemanlarÄ±nÄ±n kendilerini polis, asker ve kamu gÃ¶revlisi olarak tanÄ±tarak, internet sitelerine verdikleri ilanlarla tabanca, telefon gibi Ã¼rÃ¼nler sattÄ±klarÄ±nÄ± belirledi. "polisten tabanca", "askerden telefon" gibi ilanlarÄ± gÃ¶rerek alÄ±ma geÃ§en maÄŸdurlar, paralarÄ± Ã¶dedikten sonra Ã¼rÃ¼nler ellerine geÃ§meyince polise baÅŸvurdular. BazÄ± polis ve askerlerin de bu ilanlara inanarak tabanca almak istediÄŸi, dolandÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. MaÄŸdurlarÄ±n ÅŸikayetleri Ã¼zerine polis ekipleri ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in 31 MayÄ±sâ€™ta Esenyurt, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece ve BahÃ§elievlerde eÅŸzamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.

ELEBAÅžI 42 DOLANDIRICILIKTAN ARANIYORDU

Â YapÄ±lan operasyonda ÅŸebeke liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Emre K. ile N.A., F.K. ve B.K. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emre K.â€™nÄ±n evinde yapÄ±lan aramalarda 23 farklÄ± sahte kimlik, sahte polis kimliÄŸi ile Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± Uzman Ã‡avuÅŸ rozeti ele geÃ§irildi. Emre K.â€™nÄ±n yapÄ±lan detaylÄ± incelemesinde 42 ayrÄ± dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k suÃ§undan arandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Vatan Caddesiâ€™nde bulunan Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nde ki iÅŸlemleri tamamlanan 4 ÅŸÃ¼pheli sevk edildikleri adliyede Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±klarÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklandÄ±. Siber polisin ÅŸÃ¼phelilerin evlerine, Ã–zel Harekat ekiplerinin desteÄŸiyle yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±nlar polis kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.