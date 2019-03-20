İnternet Medyası Ödülleri sahiplerini buldu
19. kez verilen İnternet Medyası Ödülleri sahiplerini buldu. Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü Demirören Medya Grubu CEO'su Mehmet Soysal'a verildi.
Sanat, müzik ve medya dünyasının tanınmış isimleri, 19’uncusu düzenlenen İnternet Medyası Ödül töreninde bir araya geldi.
Her yıl "Magazinci.com" internet sitesinin ev sahipliğinde düzenlenen törende Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü Demirören Medya Grubu CEO'su Mehmet Soysal'a verildi.
Mehmet Soysal adına ödülü CNN TÜRK Genel Müdürü Bora Bayraktar aldı.
Gecede Demirören Medya Grubu'na iki ödül daha verildi. Yılın en iyi televizyon sohbet programı CNN TÜRK'ün "40" programı seçildi. En iyi haber spikeri ödülü de Buket Aydın'ın oldu.
İki ödülün sahibi olan Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın da bir teşekkür konuşması yaptı.
Buket Aydın ödül törenine katılan Yıldız Tilbe'yi de programına davet etti.
Gecede daha birçok ünlü isime ödül verildi.