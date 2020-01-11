İnteraktif ne demek? İnteraktif nedir? İnteraktif TDK kelime anlamı

İngilizcedeki "interaktif" kelimesinin Türkçe olarak karşılığı hem interaktif hem de etkileşimli olarak kullanılmaktadır. Bilgisayar bilimi, iletişim ve işletme tasarımı (endüstriyel tasarım) alanlarında bu kavramın tanımlanması konusunda bir fikir birliği yoktur. İnteraktif, yanıt verme kavramına benzer ve bir mesajın geçmiş mesajlara bağlılık derecesinin ve aralarındaki ilişkinin belirlendiği bir iletişim sürecidir. İletişim terimi dışında, birbirlerini karşılıklı olarak etkileyen nesneler için de kullanılır.

İnteraktif ne demek?

İngilizce kökenli bir kelime olan interaktif, Türkçe olarak etkileşimli anlamına gelir. Temel anlamda bir terim olarak; karşılıklı etkileşim yoluyla anlaşmak demektir. Bu kelime, günümüzde daha çok teknoloji araçları ile kullanılmaktadır.

Ek olarak konsollar, dokunmatik paneller veya kameralar gibi donanımlar interaktif araç olarak bilinir. Bu donanım araçları yanında birçok yazılımı da destekler. Bu, özellikle ticari kullanım için bir müşteri ile etkileşime girmenin özellikle popüler bir yöntemidir.

Özellikle bu ekranlar müşteri ilişkileri adına kurumlar tarafından tercih edilmektedir. Çünkü dokunmatik veya interaktif ekranlar, müşteri verilerini toplamak ve davranışlarını analiz etmek için oldukça kullanışlı ve kolay bir yoldur. Veri transferin müşterilerin çok kolay kullandığı ek bir özellik olmadan gerçekleşebileceği bu ekranlar, kuruluşların müşterilerini analiz etmeleri ve bu ölçümleri gerçekleştirmeleri için en kolay ve anlamlı yoldur.