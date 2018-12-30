İnteraktif ne demek?
Günlük hayatta sık kullanılmaya başlanan interaktif kelimesinin anlamı zaman zaman merak konusu oluyor. Özellikle sosyal medya mecralarının çoğalmasıyla birlikte 'interaktif iletişim' kelimesi çok sık gündeme gelmeye başladı. Peki, interaktif tam olarak nedir?
İngilizce kökenli interaktif kelimesi Türkçe’de etkileşimli anlamına karşılık gelse de bu kavramın tanımı üzerine bilgisayar bilimleri, iletişim ve işleyimsel tasarım (endüstriyel tasarım) alanlarında görüş birliği henüz sağlanamamıştır. Etkileşimlilik, yanıtlayabilirlik kavramı ile benzeşmektedir ve bir iletinin geçmiş iletilerin yanı sıra aralarındaki bağıntılara da hangi derecede bağımlı olduğunun incelendiği iletişim sürecidir.Bir iletişim terimi olarak interaktif, birbirini karşılıklı olarak etkileme yoluyla iletişime geçmeyi ifade eder. İletişim terimi dışında birbirini karşılıklı olarak etkileyen nesneler için de kullanılır.
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