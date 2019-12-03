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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
03.12.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Sosyal medyadan 'Şaheser bırakacağım' sözüyle duyurmuştu... Cinayete indirimli ceza!

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Sosyal medyadan 'Şaheser bırakacağım' sözüyle duyurmuştu... Cinayete indirimli ceza!

İstanbul Bahçelievler’de eski sevgilisi Sümeyye Ü.’nın erkek arkadaşı Cemil Ceylan’ı (23) ruhsatsız tabancasıyla vurarak öldüren Bilal Daldal (25), haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bilal Daldal, Instagram hesabından cinayet günü olan 21 Şubat 2018’de yayınladığı eski sevgilisi Sümeyye Ü. ile olan fotoğrafını yayınlayarak şu paylaşımda bulunmuştu:
“Böyle bir şey söylemek zor ve acı veriyor. 6 yıl beraber olup sevdiğim insan. 02.20.2018 kısmet olsaydı doğum günün de isteyecektik. Ve ben bugün onu beni aldattığı iş arkadaşıyla göreceğim. Bizde söz namustur. Şu ana kadar dönmediysek sözümüzden bedeli ne olursa olsun dönmeyeceğiz. Müzelerde sergilenecek bir şaheser bırakacağım bu insanlığa”

YOLDA KARŞILAŞTILAR

Uzun süredir birlikte olduğu ve evlenmeyi düşündüğü Sümeyye Ü. tarafından terk edilen Bilal Daldal iddiaya göre ayrılmayı kabullenemeyerek eski kız arkadaşını telefonla rahatsız etmeye devam etti. Sümeyye Ü., ayrıldıktan sonra iş yerinden tanıdığı Cemil Ceylan’la görüşmeye başladı. Durumu eski sevgilisi öğrendi.

Bahçelievler’de 21 Şubat 2018’de yolda yürürken Bilal Daldal ve Cemil Ceylan karşılaştı. İddiaya göre Cemil Ceylan, Daldal’a arabaya binmesini söyledi. Binmeyince de “İşte sen bu kadar erkeksin” dedi.

“BIÇAK ÇEKTİ”

Bu sözü duyan Bilal Daldal Cemil Ceylan’ın üzerine doğru koştu. Ceylan’ın bıçak çıkarması üzerine Bilal Daldal belinden çıkardığı silahla Cemil Ceylan’a iki kez ateş etti. Bilal Daldal daha sonra eski kız arkadaşının evine gitti ancak çaldığı kapı açılmadı. Polis Daldal’ı apartmanda yakaladı. Ceylan ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tutuklanan Daldal hakkında “kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN GELDİ”

Bakırköy 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada cumhuriyet savcısı sanığın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Önceki duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Bilal Daldal şunları söyledi:
“Mağdur kişi benken canımı kurtarmak için suçlu durumuna düştüm. Cemil ile aramda hiçbir husumet olmadı. Kendisi telefonumda hemşerim diye kayıtlıdır. Sevgili olduklarını öğrendikten sonra ne Cemil ne Sümeyye ikisiyle de iletişim kurmadım. Olay günü Cemil beni arabaya bindirmek istedi. Kabul etmedim. Cemil beni oraya öldürmek için geldi. Bıçak cebinde açık vaziyette duruyordu. Korktum ne yapacağımı bilemedim. Silahı çektim. Kurulu bile değildi. Sıkmazsan saplarım deyince silahı kurdum. Yine kaçmadı. Mesafe iyice azalınca rastgele ateş ettim. Cemil’e ne oldu göremedim ve sadece kaçtım”

Mahkeme son görülen duruşmada sanığa son sözünü sordu. Daldal, “Ben çocukluktan beri aileme bakan bir insanım. Böyle bir üzücü olay yaşandığı için üzgünüm ve pişmanım” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme sanığa haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini takdiri indirim nedeni kabul ederek cezayı 15 yıla indirdi. Sanık ruhsatsız silah taşıma suçundan da 1 yıl 8 ay hapis ve 1000 TL adli para cezasına çarptırıldı.

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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