Instagram ve Facebook’a ‘silah’ markajı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, sosyal medya siteleri üzerinden satışı yapılan ve usulsüz üretim olan yivsiz tüfek ve silah satışının engellenmesi amacıyla kurulan sanal devriye sisteminde, usulsüz satışı yapılan 48 adet URL adresinin tespit edildiğini açıkladı.
Ankara’dan TBMM Dilekçe Komisyonu’na yazan F.B., bireysel silahlanma konusunda yasal düzenleme talep etti. Komisyon konuyu İçişleri Bakanlığı’na sordu. Bakanlık, Meclis’e gönderdiği yanıtta özetle şu bilgileri verdi:
“Ruhsat verilmemiş kişilerin silah veya av tüfeği edinimi ile mücadele konusunda, internet üzerinden satışların engellenmesi için, özellikle Facebook ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinde satışı yapılan ve usulsüz üretim olan yivsiz tüfek ve silah satışının engellenmesi amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordine kurularak, yivsiz tüfekler de sanal devriye sistemine dahil edildi. Usulüne uygun taşıma yapmayan kargo firmalarına her tüfek için 500 TL idari yaptırım uygulanmaktadır.”
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