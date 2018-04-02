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    Instagram tuzağıyla bıçakladı...

    DHA
    02.04.2018 - 12:14 | Son Güncelleme:

    Konya'da kaporta tamircisi Enes Berrak (20), sevgilisi S.N.D.’nin (21) eski erkek arkadaşı M.K.’nin (21) birliktelikleri sırasında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine intikam için plan yaptı. Berrak, arkadaşı Tuğçe D.’nin (23), M.K. ile sosyal paylaşım sitesi Instagram’da arkadaş olup, buluşmalarını sağladı. Ardından da Enes Berrak buluşma yerine gelen M.K.’ye, diğer arkadaşı Fatih A. (20) ile birlikte saldırdı. M.K.’yi kurusıkı tabancanın kabzasıyla başından yaralayıp karnından bıçaklayan Enes Berrak tutuklandı. Tuğçe D. ve Fatih A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Olay, geçen 21 Mart’ta saat 22.00 sıralarından merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesinde bir parkta meydana geldi. Enes Berrak'a, sevgilisi S.N.D., eski erkek arkadaşı M.K.’nin, birliktelikleri sırasında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

    Berrak, M.K.’den intikam için arkadaşları Tuğçe D. ve Fatih A. ile plan yaptı. Enes Berrak bunun için de arkadaşı üniversite öğrencisi Tuğçe D.’nin sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden M.K. ile tanışmasını sağladı.

    Tuğçe D., M.K. ile yaklaşık 2 hafta sosyal medya üzerinden sohbet ettikten sonra onu parka buluşmaya davet etti. Parkta bekleyen Berrak ile yanındaki arkadaşı Fatih A., buluşma noktasına gelen M.K.’ye saldırdı. İddiaya göre Enes Berrak, M.K.’yi tabancanın kabzasıyla vurup başından yaraladı, ardından karnından bıçakladı.

    İKİ HAFTA YOĞUN BAKIMDA KALDI

    Ağır yaralanan M.K., çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık iki hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi gören M.K., polise, Tuğçe D. ile buluşmaya gittiğini ancak tanımadığı iki kişi tarafından saldırıya uğradığını anlattı. Bunun üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri önce Tuğçe D.’yi gözaltına alındı. Tuğçe D. ifadesinde Enes Berrak’ın sevgilisinin cinsel istismar iddiası üzerine intikam almak için plan yaptıklarını söyledi. Tuğçe D.’nin ifadesinin ardından Berrak ve olaya karışan oto boyacısı Fatih A. da gözaltına alındı.

    İTİRAF ETTİ

    Şüphelilerden Enes Berrak, ifadesinde sevgilisi S.N.D.’nin eski erkek arkadaşı M.K.’nin birliktelikleri sırasında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatması nedeniyle intikam almak için tuzak kurduğunu söyledi. Berrak, buluşma yerine gelen M.K.’yi önce kurusıkı tabancanın kabzasıyla başına vurarak, ardından da cebinden çıkardığı bıçağı karnına saplayarak yaraladığını itiraf etti.

    Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Enes Berrak, mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler Tuğçe D. ve Fatih A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan M.K. ile ilgili henüz bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

     

     

    Etiketler: Konya , instagram , gündem
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