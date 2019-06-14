İnstagram çöktü mü? İnstagram'a neden girilmiyor?
Dünya çapında birçok kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu İnstagram'a girenler 'akış yenilenmiyor' sorunu ile karşılaştı. Sorunun devam etmesi halinde kullanıcılar sosyal medya ve internet üzerinden konuya dair bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaya başladı. Peki, İnstagram çöktü mü? İnstagram'a neden girilmiyor?
Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu İnstagram, Türkiye saati ile 00.30'dan itibaren erişim problemi vermeye başladı. İnstagram uygulamasına giremeyen kullanıcılar, Twitter üzerinden şikayet mesajları paylaşmaya başladı. Peki, İnstagram çöktü mü? Akış yenilenemiyor ne demek? İşte, 14 Haziran tarihinde İnstagram sorununa dair bilgiler...
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Türkiye genelinde İnstagram uygulamasına giremeyen ve 'akış yenilenmiyor' uyarısı alan kullanıcılar yaşadıkları sorunu Twitter üzerinden paylaştı. İnstagram'da yaşanan problemle ilgili şirketten henüz bir açıklama yapılmazken, problemin yalnızca Türkiye'de yaşanıp yaşanmadığı ise henüz bilinmiyor.
AKIŞ YENİLENMİYOR NE DEMEK?
Dünyaca popüler sosyal medya platformu İnstagram uygulamasında yaşanan internet kesintisi ya da iletişim sorunu halinde, kullanıcılara 'akış yenilenmiyor' uyarısı gönderilmektedir. Gönderilen uyarı sorun yaşandığı bildirimini yansıtmaktadır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle