Instagram çöktü mü? Instagram'da fotoğraflar neden yüklenmiyor?
Instagram bir kez daha erişim sorunuyla gündeme geldi. En popüler sosyal medya uygulaması Instagram’da fotoğrafların yüklenememesi ve eski görüntülerin yer alması kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram'da fotoğraflar neden yüklenmiyor?
Sosyal medya devi Instagram'a dünya çapında erişim sorunu yaşanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türk kullanıcılar da 'Instagram çöktü mü?' sorusuna çeşitli platformlar aracılığıyla yanıt arıyor. Twitter'da birçok kullanıcı Instagram'da yaşadıkları sorunu dile getirerek fikir edinmeye çalışıyor.
Instagram'da yaşanan sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.
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