İnsansız tank için ilk adım

MAYIN ARAMA, ATIŞ, BOMBA İMHA

SSM’nin açtığı yarışmaya 400’ün üzerinde başvuru olurken, yapılan değerlendirmeden sonra geçen aralıkta 16 proje finale kaldı. SSM’nin projesinde insansız tankın ilk adımını oluşturacak projeler içindeki ‘Efe’ adlı proje birinci olurken, ‘Dost’ ikinci, ‘Otosar’ da üçüncü olmuştu. Birinci olan projede silah sistemleri, yaralı kurtarma, mayın tespiti ve imhası, yük taşıma, sokak arası ateş altındaki asker transferi, 360 derece gözetleme, bomba imha gibi modüller de yer alıyor.

İnsansız olarak planlanan kara araçları, yapılacak Ar-Ge yatırımları ve çalışmaların ardından geliştirilerek daha etkin tank ve kara gücü haline getirilecek. Böylece kayıpların en aza indirilmesi hedefleniyor. Erdoğan, önceki gün yaptığı konuşmada, “Öyle bir yere gelmemiz lazım ki; insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ki bunu da yapacağız. O tür şeyleri düşünmeyeceğiz. Niye? Artık bu teknolojiyi yakalayan ülke konumuna geliyoruz, geldik bile” demişti.