İnsansız 'Ejder Yalçın' göreve hazır

Sarp ve dağlık arazide, gerek yurt içinde meskun mahalde gerekse sınırın sıfır noktasında hatta yurt dışında düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda Ejder Yalçın ön safta yer alıyor. Mehmetçiğimize ve Özel Harekat Polislerimize teröristlerin hain saldırıları karşısında kalkan olan bu özel aracın insansız olanı da gün yüzüne çıktı. İnsansız 4x4 Tekerlekli Zırhlı Ejder Yalçın tüm testleri başarıyla geçti. Ejder cephede en ön safta yer almak için gün sayıyor. İnsansız zırhlı araç, yüzlerce kilometre öteden hatta gerekli teknolojik destekle başka ülkeden de kontrol edilebiliyor. Bu aracın üretimini Aselsan ile birlikte gerçekleştiren Nurol Makine’nin Genel Müdür Yardımcısı Dr. Anıl Karel, İnsansız 4x4 Tekerlekli Zırhlı Ejder Yalçın’ın tasarım hikayesini anlattı.

Karel, “Aracımızın tasarım çalışmaları 2012 yılının son döneminde başladı. Gelişen tehditleri de dikkate alarak aracımızda birçok zırhlı araçta olmayan özellikler ele aldık. Aracımız bu tasarım sürecinden sonra prototip üretimi başarıyla sonuçlandı. Şuan seri üretimine de geçtik. Aracın insansız olarak kullanımına imkan verecek teknolojik altyapıyı da tasarımda kullandık. Bize talep geldikten sonra 1 hafta içerisinde Aselsan ile birlikte bu aracı insansız zırhlı muharebe aracına dönüştürerek testlere koyduk” ifadelerini kullandı.







'BEKA EN ÜST SEVİYEDE OLACAK'

İnsansız sistemlerin her zaman personelin minimum riskle görev yapmalarına destek olacağını kaydeden Karel, “Bu aracın en önemli özelliği, insanlı olarak ta kullanıldığı için kritik bölgelerde görev yaparken ihtiyaç duyulduğunda personel aracı boşaltacak ve insansız olarak kritik bölgeye aracı sokabilecek. Bu sayede beka en üst seviyede olacak” şeklinde konuştu.

'TÜM TESTLERDE BAŞARILI SONUÇ'

Ejder Yalçın’ın sınıfının en üst koruma seviyesine sahip bir araç olduğunu belirten Karel, “Biz bunları uluslar arası kuruluşlarda da test ettirerek onayladık. Aracımız kendini kanıtlamış ve üstünlüğünü göstermiştir. Sınıfındaki araçlardan bir takım farkları vardır. Bunlar, yüksek performans, aracın üzerine her türlü silah sistemini ve görev donanımını entegre edebilme imkanı var. Geçen yıl aracımızı 7 ayrı ülkede ve 7 ayrı coğrafyada test ettik. Tüm testlerde çok başarılı sonuçlar elde ettik” vurgusunu yaptı.





Aracın teknik özelliklerine değinen Karael sözlerine şöyle devam etti: “Sistemimizin uzaktan kumandası, aracın şoför mahali simile ederek hazırlanan bir kumanda merkezinden yapılmakta. Uzaktan kumandayı tekrar şöför kabiliyitlerine sahip bir personel yürütmekte. Aracımız her türlü mesafeden komuta edilebilr. Uygun teknolojiler kullanılırsa uydudan bile kontrol etmek mümkün. Başka ülkelerden, uzak mekanlardan komuta kontrol üstlerinden aracın kontrolüne imkan var.”