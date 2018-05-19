İnsanlık sınıfta kaldı

KUDÜS BİR İMTİHANDIR

“Kudüs davası hepimizin davasıdır. Biliyor musunuz Kudüs sadece bir şehir değildir. Kudüs bir semboldür, bir imtihandır, Kudüs kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak son kıblemizin geleceğine güvenle bakamayız. Açık konuşmak gerekirse İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Sadece İslam dünyası değil, tüm insanlık da sınıfta kalmıştır. Müslümanlar olarak yüreklerimizdeki Kudüs işgal edildiğinden beri, zalime gerektiği gibi karşı koyamaz olduk. Amerika’nın aldığı son kararla, Kudüs’ün mahremiyetine bir kez daha el uzatıldı. Biz Müslümanlar kınamaktan başka bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz. Halbuki önümüzde Müslümanların Kudüs’ün nasıl eman yurdu haline getirdiğinin örnekleri var.

ZALİMİN ANLADIĞI DİL GÜÇTÜR

Zalimler tüm güçleriyle saldırırken, Müslümanlar sadece dua etmekle, sadece gözyaşı dökmekle yetinmemişlerdi. ‘Zulme rıza, zulümdür’ diyerek karşılarındaki güçlerin sayısına, silahına, teknolojisine bakmadan Allah’ın vaadine güvenip tüm imkânlarıyla mücadele etmişlerdir. Bizim için Çanakkale ne ise Kudüs de odur.



Bugün ‘Neyimiz eksik’ diye baktığımızda, işte bunu görüyoruz. Dualarımıza ve gözyaşlarımıza, yüreklerimizin ve bileklerimizin gücünü eklemediğimiz sürece, zalimi durduramayız. Hak, hukuk tanımayan zalim, laftan, sözden, nasihatten zaten anlamaz. İçindeki korkuyu, zulüm çıtasını sürekli yükselterek bastıran, ahlakı olmayan zalimin anladığı tek dil güçtür. Şayet tüm dünya, tüm Müslümanlar bir olup bu zulmün karşısına dikilirse, inanın bana sırtını dayadığı lobilerin desteği, İsrail’in pervasızlıklarını sürdürmesine yeterli olmaz. İslam dünyasını içinde bulunduğu bu halden çıkarmak hepimizin boynunun borcudur. Bu konuda en büyük görev bu meydana düşüyor.

NÖBETİ DEVRALMA SIRASI BİZDE

Gelin ayaklarımızdaki Kudüs gücüyle bu zulme karşı hep birlikte yürüyelim. Durmayalım ama bu yürümeye sürekli olarak devam edelim ve birileri bu yürüyüşü görsün. Çünkü Müslümana umutsuzluk yakışmaz. Rabbimin müjdesi var: ‘Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz.’ İşte bu ilahi müjdeye layık olabilmek için tüm Müslümanlara diyoruz ki gelin birlik olalım ve zalimlerin karşısına tek bilek, tek yürek olarak çıkalım. Kendi içimizdeki gafillerin üstesinden geldiğimiz gün, zalimin kalbine korkuyu saldığımız gün olacaktır. Kudüs, inşallah tüm Müslümanların kurtuluşunun vesilesi olacaktır. Üzerimizdeki ölü toprağını Kudüs davasına sahip çıkarak atacağımıza inanıyorum. Peygamber Efendimizin (Aleyhissalatü vesselam) miraca çıktığı bu kutsal şehri, Hazreti Ömer (Radıyallahu Anh) ve Selahaddin Eyyubi’nin mirasını sahipsiz bırakmayacağız. Filistinli kardeşlerimiz bugüne kadar görevlerini, vazifelerini yerine getirdiler. Bundan sonra 1 milyar 700 milyon Müslüman olarak Kudüs nöbetini devralma sırası, evet, bize gelmiştir. Nöbeti almaya hazır mıyız? (Evet cevabı üzerine) Bu vesileyle bir kez daha Kudüs’ün işgalini, Mescid-i Aksa’nın mahremiyetinin ihlalini, Filistinlilerin haklarının gasbını asla kabul etmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Burada bir kez daha İsrail zulmüne direnen Filistinli kardeşlerimize desteğimizi ifade ediyoruz. Dünyadaki tüm Müslümanları silkinişe, yeniden dirilişe, yeniden ayağa kalkmaya davet ediyoruz. İnsanlık ve insanlığı herkes için büyük bir tehdit oluşturan bu saldırılara, haksızlıklara, şımarıklıklara karşı harekete geçmeye davet ediyoruz.”

ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM

“Birleşmiş Milletler’in 1947 yılındaki kararına göre Kudüs özel statülü uluslararası bir şehir olacaktı. Bu karar, Filistin’in hızla işgali ve bölgenin binlerce yıllık sakinlerinin zorla tasfiyesi sonucunu doğurmaktan başka bir işe yaramadı. 1967 yılında Kudüs’ün işgaline sessiz kalan Birleşmiş Milletler, İsrail’in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz, vicdansız, ahlaksız tüm eylemleri sadece seyrederek bu zulme zımnen ortak olmuştur. Niçin ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyorum anlıyor musunuz? Yoksa bir Amerika’nın iki dudağının arasına mahkûm olan dünyada zulümden başka bir şey göremezsiniz. Onun için ne diyoruz? Zalimler için yaşasın cehennem. Bugün de Amerika’nın attığı adıma karşı etkili bir tavır koymayan Birleşmiş Milletler, zaten yıpranmış olan meşruiyet zeminine bir darbe daha vurmuştur.”

MÜSLÜMANLAR BİRBİRİNE ŞEDİD

“Açık konuşacağım; Müslümanlar, aralarındaki çatışmalarda, çekişmelerde, ihtilaflarda birbirlerine ne kadar şedidse, ne kadar tahammülsüzse, hatta ne kadar vicdansızsa, hasımlarına karşı da o derece pısırık, cesaretsiz, korkak bir görüntü içindedir. Tespitim yanlış mı? O zaman gereğini yapalım. Bugün Müslümanlar olarak bırakınız kötülüğü elimizle değiştirmeyi çoğu defa dilimizle bile karşı çıkma konusunda ortak karara ne yazık ki varamıyoruz ve bununla ilgili olarak kalpler Allah’ın emrindedir. Müslümanların bu gaflet halinin tecessüm ettiği husus işte Kudüs meselesidir. Kendi topraklarını İsrail saldırılarına karşı savunan Filistinli kardeşlerimizi ayrı tutacak olursak acaba Kudüs meselesinde hangi Müslüman kötülüğü eliyle düzeltme şuuruna sahip? Müslümanların çoğunun dillerinin dahi lal olduğu böyle bir meseleyi sadece kalplere hapsetmek Allah korusun bizi o zayıf imân ikazıyla yüz yüze bırakır.”

ASIL MÜCADELE SİYONİZİMLE

Kudüs, İsrail tarafından işgalinden iki yıl sonra bir grup Yahudi tarafından Mescid-i Aksa’nın yakılması aslında bardağı taşıran son damla olmalıydı. Böyle bir felaket dahi maalesef Müslümanları kendilerine getirmeye yetmedi. Asıl mücadele Siyonizmle Siyonistlerle ve onların Müslümanlara olan düşmanlığı hiç affedilir gibi değil. Dönemin İsrail Başbakanı yangının yaşandığı günle ilgili hissiyatını anlatırken, ‘Sandım ki Müslümanlar dört bir yandan Kudüs’e gelecek. Sabaha kadar korkudan uyuyamadım. Lakin hiçbir şey yaşanmadı. İşte o zaman anladım ki biz dilediğimizi yapabiliriz’ dedi. Acı ama durumumuz budur.