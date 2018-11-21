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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
21.11.2018 - 19:14, Son Güncelleme:

‘İnsanlık ölmüş’ dedirten kaza

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‘İnsanlık ölmüş’ dedirten kaza

Isparta’da cuma namazından çıktıktan sonra engelliler yararına düzenlenen etkenlikte görev almak üzere akülü engelli aracıyla seyreden bedensel engelli vatandaş elektrikli bisikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazada engelli adama çarpan elektrikli bisiklet sürücüsünün yardım etmek yerine hızla olay yerinden kaçması da vicdanları yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay 9 Kasım tarihinde Pirimehmet Mahallesi 1714. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinden çarşı istikametine akülü engelli aracıyla seyreden Ünal Özcan (61), kimliği belirsiz bir sürücünün kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle engelli akülü araçtan yola düşerek metrelerce sürüklenen bedensel engelli adam ağır yaralandı. Kazaya karışan ve henüz kimliği belirlenemeyen sürücü ise olayın ardından yerinden kalkamayan engelli Ünal Özcan’a yardım etmek yerine, hızla kaçarak bölgeden uzaklaştı.

12 GÜNDÜR YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kazada ağır yaralanan engelli sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenib ardından 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Talihsiz adam yaklaşık 12 günden bu yana hastanedeki yoğum bakım ünitesinde yaşam savaşı verirken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Vicdanları sızlatan görüntü: Çarpıp kaçan sürücü 1 saniye bile durmadı Çevredeki iş yerlerinden birinde bulunan güvenlik kameraları, talihsiz engelli sürücünün yaşadığı kazayı saniye saniye görüntüledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, engelli akülü aracıyla seyreden Özcan’a çarpan elektrikli bisiklet sürücünün kaza yerinde 1 saniye bir durmadığı görüldü.

BULUNMASI İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kazanın ardından Özcan ailesi, olay yerinden kaçan elektrikli bisiklet sürücüsünün bulunmasını isteyerek, olayla ilgili davacı ve şikayetçi oldu.
Emniyet güçlerinin, konuyla ilgili tahkikat başlatarak, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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