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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

İnsanlık görüldü... Öykü Arin için cezaevinden mektup var

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İnsanlık görüldü... Öykü Arin için cezaevinden mektup var

İzmir'de 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için başlatılan yardım kampanyası yurt dışından bile büyük ilgi gördü. Ancak belki de içlerinden en etkileyici olanı aynı cezaevinden iki kişinin Öykü Arin'e yardım etmek için yazdıkları mektuplar oldu.

Onun adını ilk kez kasım ayında duyduk. İzmirli aile, 3.5 yaşındaki kızları Öykü Arin Yazıcı için yardım istiyordu. Posta Gazetesi'nden Banu Şen'in haberine göre, İzmir’de başlayan kampanya yurt dışına kadar ulaştı. 'Öykü Arin ve Tüm Lösemili Çocuklar İçin Umut Ol' adıyla başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına şimdiye kadar binlerce donör katıldı. Kuyruklar oluştu, kampanya büyüdü büyüdü. Dizi oyuncusundan işçisine, iş insanlarına kadar herkes kök hücre bağışı bekleyen bütün 'Öykü'ler için sıraya girdi.

'BİZ DE UMUT OLALIM' 

Posta Gazetesi’ne geçen hafta ulaşan iki mektup ise hepimizin gözlerini yaşarttı. 'Görüldü' damgası vurulan o mektuplardan birinde 'gönderenin adresi': Nazilli Kapalı E Tipi Ceza İnfaz Kurumu B/8 Koğuşu, diğerinde ise Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Üst F-4 Blok 3 yazıyordu. Birbirinden kilometrelerce uzak, dört duvar, demir parmaklıkla çevrili bu iki cezaevinden gelen mektuplardaki istek ise ortaktı. ‘Öykü Arin’e biz de umut olmak istiyoruz.’

İŞTE O İKİ MEKTUP

Gön: A.S.

Nazilli Kapalı E Tipi Ceza İnfaz Kurumu B/8 Koğuşu

(…)

Bu mektubu kendim veya arkadaşlarımın istekleri için yazmıyorum. Lösemi hastası olan 3.5 yaşında ve son 2 ay ömrü kalan Öykü Arin adına yazıyorum. Belki onun hayatını kurtarabiliriz. Ona tekrar uzun ve yeni bir hayat verebiliriz. Tabii ki sizlerin de katkıları olursa bunu başarabiliriz. Benim bir çocuğum yok ve evli değilim ama ben bu vatanın evladıyım. Evet bir suçtan cezaevinde olabilirim ama benim de bir vicdanım var. Kendime bunu bir sorumluluk olarak gördüğüm için yazıyorum. Benimki bir umut gelecek nesillere ve Öykü Arin gibi çocuklarımıza belki bir faydamız olabilir. Yarınlarımız güzel olması için mücadelemizi hep yapmamız gerekir. Bu konuda bir faydamız olacak ise ne mutlu bizlere. Ben ve benimle beraber yatan birçok mahkum arkadaşım ‘Öykü’lerimizi yarınlara taşıma adına kan bağışı yapmak istiyoruz.

Yarım kalan hayallerin gerçekleşmesi ümidiyle

Gön: E.O.P.

Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Üst F-4 Blok 3

Merhaba

Bu soğuk günlerde içimizi ısıtacak bir cevap ümidiyle kardeşim A. ile sizden önemli bir konu hakkında yardımınızı bekliyoruz. Yapmış olduğumuz bir hatadan dolayı sevdiklerimizden, çocuklarımızdan ayrı bu soğuk dört duvar arasında ömrümüz tükeniyor. Sevdiklerinden ayrılmayı en iyi biz ıslah olmuş, pişmanlıkları olan, demir parmaklıklar arasında hayatını geçirmeye çalışan bizler biliriz. Sizin yardımınızla lösemiye yakalanan yavrularımıza bir can olmak istiyoruz. Bir masum bizim sayemizde anne babasından ayrılmasa tarifi imkansız bir sevincimiz olacak, buna da o kadar ihtiyacımız var ki... Bizimle beraber 15 kişi bağış için bekliyoruz.

İnsanlık görüldü... Öykü Arin için cezaevinden mektup var

İnsanlık görüldü... Öykü Arin için cezaevinden mektup var



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