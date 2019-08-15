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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.08.2019 - 08:35, Son Güncelleme:

İnsanlık dışı haberler... Svitlana tecavüze uğradı, Kübra takside vuruldu!

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İnsanlık dışı haberler... Svitlana tecavüze uğradı, Kübra takside vuruldu!

Kadına yönelik şiddet, Kurban Bayramı'nda da çirkin yüzünü gösterdi. İzmir'de Ukraynalı bir kadın, kimliği belirsiz kişiler tarafından öldüresiye darp edilip tecavüze uğradı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının yaşam savaşı sürüyor. İzmir'in Konak ilçesinde de 26 yaşındaki bir çocuk annesi Kübra Y., müşteri olarak bindiği takside, kendisinden 20 yaş büyük sevgilisi Mustafa Ölmez (46) tarafından aralarında çıkan tartışma sonrası darp edilip, silahla vuruldu.

İzmir'in Konak ilçesinde 26 yaşındaki bir çocuk annesi Kübra Y., müşteri olarak bindiği takside kendisinden 20 yaş büyük sevgilisi Mustafa Ölmez (46) tarafından darp edilip, silahla vuruldu. Eşinden boşanan bir çocuk annesi Kübra Y., uzun zamandır birlikte olduğu Ölmez ile birlikte takside yolculuk yaparken, iddiaya göre birlikteliklerinin artık evlilikle son bulmasını, aksi halde ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi.

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Araçtaki tartışmanın büyümesi üzerine Ölmez önce Y'yi yumruk ve tekme darbeleri ile darp etti. Ardından da tabanca ile sol dizinden vurdu. Aracın arka koltuğunda oturan ikiliden Kübra Y., kanlar içerisinde kalırken, Ölmez taksiden inip kayıplara karıştı.

Genç kadın Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, evlilik hayali kurduğu Ölmez, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ÇIĞLIKLARINI DUYDULAR

Ukrayna'dan sosyal medyada tanıştığı kişi ile buluşmaya İzmir'e gelen bir çocuk annesi Svitlana Avierkına (48) tecavüze uğradı. Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 11 Ağustos'ta Avierkına kimliği belirsiz kişi tarafından Adnan Menderes Havalimanı'ndan araçla alındıktan sonra Basmane'ye götürüldü. Talihsiz kadın, burada bir evde kimliği belirsiz kişi ve beraberindekiler tarafından tecavüze uğradı. Avierkına'nın aşırı derecede kan kaybettiği öğrenildi. Kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis geldi.

Çağırılan ambulansla Tepecik Kadın Doğum Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve kan takviyesi yapılan kadının ameliyata alındığı açıklandı. Talihsiz kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kadının verdiği bilgiler doğrultusunda havalimanındaki kamera kayıtlarının incelemeye alındığı, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı kaydedildi.

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