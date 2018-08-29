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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mehmet TÜRK- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
29.08.2018 - 17:37, Son Güncelleme:

İnsanlığın bittiği an: Yaralılar can, hırsız cüzdan derdinde

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DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde, otomobilin, şehir içi yolcu taşıyan minibüsle çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Çevredekiler yardıma koşarken, minibüsteki yaralıların cüzdan ve kredi kartı ile cep telefonlarını çaldığı iddia edilen 1 şüpheli, sürücü tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 AT 312 plakalı otomobil, sokaktan çıkarken, caddeden geçen Oğuz Güzelsoy yönetimindeki 21 M 016 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, Cebeli Nur Camisi'nin duvarına çarparak durdu. Kazada, minibüsteki yolculardan 7'si yaralandı. Minibüsün çarptığı cami duvarı delindi, önündeki elektrik panosu hasar gördü.

HIRSIZLIĞI SÜRÜCÜ FARK ETTİ

Yaralıların yardımına koşan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşlarla birlikte yaralıları minibüsten çıkarmaya çalışan sürücü Oğuz Güzelsoy, bir kişinin yolcuların cüzdan ve kredi kartları ile cep telefonlarını çaldığını fark etti. Yolcuların can havliyle kendilerini minibüsten dışarı atmaya çalıştığı sırada, yardım bahanesiyle gelip hırsızlık yapan şüpheli, Güzelsoy'un kendisini fark ettiğini anladı. Sürücü, kaçmaya çalışan şüpheliyi çevredekilerin de yardımıyla minibüste yakaladı. Adı açıklanmayan şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden, yaralanan yolculardan 3'üne ait kimlik kartı, farklı isimlere ait kredi kartları, 4 cep telefonu ve 2 kadın el çantası çıktı.

Yaralılar ise gelen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

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