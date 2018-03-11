İnsani yardımda en cömert ülkeyiz

Başbakan Binali Yıldırım, “2017 yılı ön araştırma verilerine göre de Türkiye, 8 milyar dolar civarında resmi kalkınma yardımı tutarı ile pek çok gelişmiş ülkeyi geride bırakarak, üstün bir sorumluluk örneği gösterdi” dedi. Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada özetle şu ifadelere yer verdi: “Bugüne kadar mazlumların feryatlarına kulağımızı tıkamadık, bundan sonra da tıkamayacağız. Türkiye, 2015’te olduğu gibi 2016’da da 6 milyar dolarlık insani yardımla dünyanın ‘en cömert donör ülkesi’ oldu. 2017 yılı kesin olmayan ön araştırma verilerine göre ise resmi kalkınma yardımlarının alt kategorisi olan insani yardım tutarı 7 milyar doların üzerinde yardım yaptık.

EN FAZLA SURİYE’YE

2017’de Türkiye 8 milyar dolar civarında resmi kalkınma yardımı tutarı ile üstün bir sorumluluk örneği gösterdi. 2017 yılında ülkemiz en fazla kalkınma yardımlarını Orta Doğu ve Afrika ile Balkan coğrafyasına, ülke bazında ise Suriye’ye yaptı.”