İnsani iletişim irtifa kaybediyor
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, teknolojinin 21. yüzyılın inkar edilemez bir nimeti olduğunu belirtip, “Bu nimeti nasıl kullandığımız ve şekillendirdiğimiz, bu yüzyılın karnesi olacaktır. İletişimin bu kadar yüksek seviyelere ulaştığı bir çağda insani iletişim ne yazık ki, irtifa kaybediyor. Yaşadığımız insani krizler bunun en bariz göstergesi” dedi.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve TBWA / FORGGOOD tarafından İstanbul’da düzenlenen 6. Sosyal Fayda Zirvesi’nde ‘Sıfır Atık Vizyonu’ başlıklı konuşma yapan Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi:
“Adını post gerçeklik koyduğumuz tuhaf zamanlardan geçiyoruz. Çağın değişimlerine teslim olmak yerine onlara yön vermeliyiz. İnsani, diplomatik, çevresel tüm yönleriyle dünya ile kurduğumuz ilişki, yüksek bir ahlak temelinde şekillenmelidir. Teknolojik gelişmenin, donanımlı robotlar yapmaktan ibaret olmadığını düşünüyorum. Teknoloji, insanın manevi dünyasını ve insani kabiliyetlerini törpülememeli. Tüketim toplumundan yeniden üretim toplumuna geçişi sağlayacak bir köprü olarak görmeliyiz. Gelişmişlik düzeyini belirleyen temel kriter, ne kadar ileri gittiğimiz değil, vardığımız noktanın iyiliğe ne kadar hizmet edebildiğidir. Aksi halde teknolojik ilerleme, yok etmenin de aracı olabilir. Nitekim geçmişte büyük heyecanla karşılanan teknolojik gelişmeler insanlık için kısa sürede hüsrana dönüştü. Her derde deva görülen bazı tarım ilaçlarının bir nesli yok ettiği fark edildi ve bu hatalardan dönüldü. Geçmişi ders olarak görmek gelecekte yeni teknolojileri doğru kullanabilmek için gereklidir. Teknolojinin, insan hayatını iyileştiren ve doğayı koruyan bir araç olarak hizmete sokulması, en acil gündem maddemizdir. Kendimizin bulunmayacağı yarınları, daha iyi inşa etmeyi istemek, büyük sorumluluk duygusudur.”
‘SIFIR ATIK’I ANLATTI
Emine Erdoğan Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen zirvede katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan ‘Sıfır Atık Projesi’yle 2023’e kadar geri kazanım oranını yüzde 33’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle