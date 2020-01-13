Avcılar Kent Konseyi’nin çağrısıyla Küçükçekmece Gölü kenarındaki Paşaeli Piknik Alanı’nda toplanan yaklaşık 200 kişi, “Kanala Değil Depreme Bütçe” yazılı pankart açtı. Grup adına açıklama yapan Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, Kanal İstanbul’un nihai ÇED raporundan sonra birçok vatandaşın itiraz ettiğini söyledi. Kanal İstanbul’a ihtiyaç olmadığını savunan Halisçelik, “Kanal Projesi yerin jeodinamik kuvvetleriyle doğal olarak oluşmuş bir Boğazımız olmasaydı, bir ihtiyaç olabilirdi. Tıpkı Panama, Süveyş ve Korint Boğazı gibi. Ancak doğal bir Boğazımız bulunmaktadır ve kanal projesi daha uzun, daha dar ve daha sığ olduğu için gemi seyahatleri açısından da daha tehlikelidir. Yani ortada geçişleri kazasız, belasız atlatacağımız bir proje yoktur” dedi. Açıklamanın ardından insan zinciri oluşturan grup el ele tutuştu. Ttaşıdıkları pankart ve dövizlerle yaklaşık yarım saat göl etrafında el ele yürüyen grup daha sonra dağıldı.