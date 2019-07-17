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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.07.2019 - 20:20, Son Güncelleme:

İnsan tacirinden küstah sözler: “Yarışmacı arkadaşlar başarılar diliyorum”

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İnsan tacirinden küstah sözler: “Yarışmacı arkadaşlar başarılar diliyorum”

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Kos adasına 39 mülteci kaçırırken yakalanan 3 insan taciri tutuklandı. Cezaevine götürülen zanlının gazetecilere, “Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum” demesi ‘pes’ dedirtti.

39 mülteciyi yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Kos adasına kaçırmaya çalışırken yakalanan H.P., M.K., ve M.B.B., Bodrum Kom Grup Amirliği ekiplerince yapılan araştırma sonucunda olayın organizatörü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgularının ardından Adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıs “göçmen kaçakçılığı suçundan” tutuklandı.

İnsan tacirinden küstah sözler: “Yarışmacı arkadaşlar başarılar diliyorum”

İnsanları göz göre göre ölüme yollayan 3 şahıs tutuklandıktan sonra adliyeden çıkışında söyledikleri sözler pes dedirtti. 1 şüpheli adliye çıkışında yüzünü gizlerken 1 şüpheli ise kameralara şov yaparak “Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 3 şahıs rahat tavırlar sergileyerek gülmesi ise bu kadarına da pes artık dedirtti.

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