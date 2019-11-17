İnsan robota dönüşüyor... Peter 2.0 artık çevrimiçi!
ALS hastalığı teşhisi konulan robot uzmanı Peter Scott-Morgan, hayata tutunmak için ‘cyborg’ olmaya karar verdi. Bunun için birçok operasyon geçiren Scott-Morgan, “Aslında ölmüyorum, evrim geçiriyorum” dedi.
Doktorlar 2017 yılında, İngiliz robot uzmanı Peter Scott-Morgan’a (61) ALS hastalığı teşhisi koydu. Hastalığın ilerlemesiyle hareket ve konuşma yetilerini kaybedecek olan Scott-Morgan, bunun önüne geçmek için cyborg (biyolojik ve yapay kısımları olan varlık) olmaya karar verdi. Çalışmalara başlayan Scott-Morgan, konuşma yetisini kaybettikten sonra ‘kendi sesiyle’ konuşabilmek için yapay zekâ teknolojisi ile yarattığı avatara ses kayıtları yükledi. Scott-Morgan, sesini kopyalamasının ardından eski hayatının ‘Peter 1.0’ olduğunu, şimdi ise ‘Peter 2.0’a geçiş yaptığını söyledi. Doktorların bu yılın sonunda kendisinin öleceğini söylediğini belirten Scott-Morgan, “Aslında ölmüyorum, evrim geçiriyorum” diye konuştu.
EN GELİŞMİŞ ORGANİZMA
Scott-Morgan, iyi bir şekilde bilgisayar kullanmak için 70 santimetreden görüş yeteneğini iyileştiren bir göz ameliyatı geçirdi. Scott-Morgan bu ameliyatın ardından göz hareketleriyle bilgisayarlarda işlem yapma yetisine sahip oldu. Scott-Morgan, hedefinin ‘bugüne kadar yaşamış en gelişmiş insan sibernetik organizmasını meydana getirmek’ olduğunu söyledi.
VENTİLATÖRLE NEFES
SON günlerde geçirdiği uzun tedavi sürecinden sonra 11 Kasım’da Twitter hesabından paylaşım yapan Scott-Morgan, “24 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra artık evdeyim. Bütün tıbbi süreçler tamamlandı ve büyük bir başarı elde edildi. Darth Vader’dan daha sessiz olan küçük ventilatörüm nefes almamı sağladı. Bütün konuşmalar yapay ancak tıpkı benim sesim gibi” dedi.
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