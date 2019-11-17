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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İnsan robota dönüşüyor... Peter 2.0 artık çevrimiçi!

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İnsan robota dönüşüyor... Peter 2.0 artık çevrimiçi!

ALS hastalığı teşhisi konulan robot uzmanı Peter Scott-Morgan, hayata tutunmak için ‘cyborg’ olmaya karar verdi. Bunun için birçok operasyon geçiren Scott-Morgan, “Aslında ölmüyorum, evrim geçiriyorum” dedi.

Doktorlar 2017 yılında, İngiliz robot uzmanı Peter Scott-Morgan’a (61) ALS hastalığı teşhisi koydu. Hastalığın ilerlemesiyle hareket ve konuşma yetilerini kaybedecek olan Scott-Morgan, bunun önüne geçmek için cyborg (biyolojik ve yapay kısımları olan varlık) olmaya karar verdi. Çalışmalara başlayan Scott-Morgan, konuşma yetisini kaybettikten sonra ‘kendi sesiyle’ konuşabilmek için yapay zekâ teknolojisi ile yarattığı avatara ses kayıtları yükledi. Scott-Morgan, sesini kopyalamasının ardından eski hayatının ‘Peter 1.0’ olduğunu, şimdi ise ‘Peter 2.0’a geçiş yaptığını söyledi. Doktorların bu yılın sonunda kendisinin öleceğini söylediğini belirten Scott-Morgan, “Aslında ölmüyorum, evrim geçiriyorum” diye konuştu.

İnsan robota dönüşüyor... Peter 2.0 artık çevrimiçi

EN GELİŞMİŞ ORGANİZMA

Scott-Morgan, iyi bir şekilde bilgisayar kullanmak için 70 santimetreden görüş yeteneğini iyileştiren bir göz ameliyatı geçirdi. Scott-Morgan bu ameliyatın ardından göz hareketleriyle bilgisayarlarda işlem yapma yetisine sahip oldu. Scott-Morgan, hedefinin ‘bugüne kadar yaşamış en gelişmiş insan sibernetik organizmasını meydana getirmek’ olduğunu söyledi.

VENTİLATÖRLE NEFES

SON günlerde geçirdiği uzun tedavi sürecinden sonra 11 Kasım’da Twitter hesabından paylaşım yapan Scott-Morgan, “24 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra artık evdeyim. Bütün tıbbi süreçler tamamlandı ve büyük bir başarı elde edildi. Darth Vader’dan daha sessiz olan küçük ventilatörüm nefes almamı sağladı. Bütün konuşmalar yapay ancak tıpkı benim sesim gibi” dedi.

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