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    İnsan kaçakçılarına şafak operasyonu; çok sayıda gözaltı var

    Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)
    11.04.2018 - 08:07 | Son Güncelleme:

    ERZURUM’da polis ekipleri, şafak vakti insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda çok sayıda insan kaçakçısı ve kaçak yakalandı.

    Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, bugün saat 05.30 sıralarında insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği yaklaşık 100 polis, önceden belirlenen 12 eve eş zamanlı baskın yaptı. Polis ekiplerinin kapıları kırarak girdiği baskınlarda, insan kaçakçıları ve kaçaklar yataklarında yakalandı. Merkez Yakutiye ilçesinin Mahallebaşı Semti’nde bir apartmana düzenlenen operasyon sırasında kaçaklar, yanlarında bulunan 2 tabancayı pencereden bahçeye attı.

    İnsan kaçakçılarına şafak operasyonu; çok sayıda gözaltı var

    Yaklaşık 15 dakika süren operasyonda polis, çok sayıda insan taciri ve kaçağı gözaltına aldı.

    İnsan kaçakçılarına şafak operasyonu; çok sayıda gözaltı var

    Operasyon, Emniyet Müdürlüğü’nün foto film şubesi tarafından drone ile de havadan görüntülendi.

    İnsan tacirleri ve kaçaklar, Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    İnsan kaçakçılarına şafak operasyonu; çok sayıda gözaltı var

    Etiketler: NoMobil , gündem
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