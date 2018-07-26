İnsan Hakları Anıtı serbest
BAŞKENTTEKİ gösteri ve basın açıklamalarının hemen tamamı yıllardır Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde yapılıyordu. 2017’de KHK ile görevlerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın açlık grevleri sırasındaki gösteriler nedeniyle polisler anıt çevresini bariyerle kapatmıştı.
Bariyerler önceki gün sabaha karşı kaldırıldı. Yüksel Caddesi’ndeki sabit polis merkezinin ise bir süre daha aynı noktada kalacağı bildirildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle