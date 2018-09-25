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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.09.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

İnsafsız gelin sokak ortasında böyle dövdü! Söyledikleri şoke etti

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Bursa’da sokak ortasında kaynanasını döven gelinin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılınca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girerek yaşlı kadını dayakçı gelinin elinden alıp sahiplendi. 82 yaşındaki kadının sokak ortasındaki evire çevire dövülmesi de izleyenlerin yüreğini sızlattı. Dayakçı gelin S.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. 

Olay, iki gün önce Bursa'da meydana geldi. 55 yaşındaki gelin, güpegündüz sokak ortasında mahallelinin bakışları altında Alzhemir hastası 82 yaşındaki kayınvalidesi Fatma A.’yı evire çevire dövdü. O anları bir kişi cep telefonuna anbean kaydederek sosyal medyada paylaştı. Öfkeli gelin, eve girmediği gerekçesiyle kayınvalidesini sokak ortasında sürükleyip tokat atıyor ve yere düşen yaşlı kadına tekme atıyor. Öfkesi dinmeyen vicdansız gelinin daha sonra yaşlı kadını arabanın altına atarak, "İnşallah ölürsün de kurtuluruz" demesi de vicdanları yaraladı. 

Gelinin ifadesi şoke etti
Kısa sürede tepki alarak yayılan video izlenme rekorları kırdı. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Emniyet Müdürlüğü devreye girdi. Hemen harekete geçen polis ekipleri şüpheli gelini gözaltına alarak emniyete getirdi. Burada ifadesi alınan gelinin, ‘’Ben bir şey yapmadım. Kendisi evden kaçmış. Gelirken de düşmüş başını vurmuş. Zaten kendisi hasta. Birşeyi de hatırlamıyor" dediği öğrenildi. 

Sosyal medyada videonun paylaşıldığından haberi olmayan gelinin görüntüleri ortaya çıkınca bakanlık devreye girerek yaşlı kadının bulunduğu eve gitti. Burada ailenin tepkisiyle karşılaşan Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş ve ekibi daha sonrasında polis ekipleriyle beraber eve girip şiddet gören ve kötü durumda olan yaşlı kadına ulaşmayı başardı. 

Bakanlık yetkilileri, yaşlı kadının zor durumda olduğunu, ilaçlarının düzenli verilmediğini ve devletin daha iyi bakabileceğini belirterek aileyle konuştu. 82 yaşındaki annesi Fatma A.'yı başta vermeye razı olmayan oğlu ve gelini ikna edildi. 

Huzurevine götürülen Fatma A. ikram edilen börekleri büyük bir iştahla yedi. Fatma A. görevliler tarafından odasına götürülerek koruma altına alındı. 
Tedavisi için hastaneye de götürülen yaşlı kadının darp raporunda, göğsünde, kollarında, bacaklarında ve yüzünde morlukların ve darp izlerinin olduğu öğrenildi. Bakanlık kayınvalidesine şiddet uygulayan gelin hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Müracat üzerine harekete geçen polis gelin S.A.'yı gözaltına alarak hakkında yasal işlem başlattı. 

Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, yaşlı teyzenin görüntülerini izlediklerinde yüreklerinin burkulduğunu belirterek, "Bakanımız da talimatıyla hemen harekete geçtik ve Fatma teyzemizi bulunduğu evden aldık. Önce hastanede muayeneleri gerçekleştirildi. Raporlarını aldık. Tedavisi tamamlanınca devletin emin ellerine teslim aldık" dedi. 

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün de savcılık talimatıyla soruşturma başlattığını hatırlatan Öneş, "Darp raporu alınmış, onların adli süreçleri devam ediyor. Fatma teyzemiz bir süre bizde kalacak, ilaçlarını kullanmıyormuş, onu öğrendik. İleri seviyede bir Alzheimer var. Ancak hiç ilaç kullanmıyor, bu da kendisi için oldukça tehlikeli. Gördüğünüz gibi zaten kilosu da çok düşük. Yani direnci düşmüş durumda. İnşallah biz burada en iyi şekilde bakmaya çalışacağız. Bir süre burada kaldıktan sonra yine devletimiz hizmetm verdiği özel rehabilitasyon merkezlerimiz var, neresi uygunsa teyzemizi oraya nakledeceğiz" diye konuştu. 

Fatma Teyze'nin hemen karnını da doyurduklarını kaydeden Öneş, "O şu anda kendi dünyasında yaşıyor. Hala kocasının sağ olduğunu, koyunlarının, keçilerinin olduğunu sanıyor, o şekilde giriyoruz bizde lafa. Uzun süredir yemek yemediğini, yolda olduğunu söyledi. Tabi biz bunu bilemiyoruz. Alzheimer olduğu için belki de bir saat önce yemek yedi. Ama gördüğünüz gibi çok zayıf, inşallah burada ona iyi bakacağız’’ şeklinde konuştu. 
"Kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan dayakçı gelin S.A.'nın sorgusunun ise sürdüğü öğrenildi. 

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