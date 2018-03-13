Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İnşaatta göçük: 2 ölü

    İnşaatta göçük: 2 ölü

    AA
    13.03.2018 - 15:32 | Son Güncelleme:

    KAHRAMANMARAŞ’ın merkez Dulkadir ilçesinde, inşaatta meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.

    Sanayi Sitesi 34. Çarşı'da bir işyerinin inşaatının ikinci katına dün beton dökülürken henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Bu sırada 6 işçi molozların arasında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçileri molozların arasından çıkararak kentteki hastanelere kaldırdı.

    İnşaatta göçük: 2 ölü

    İşçilerden Ali Topuz (47), Necip Fazıl Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Molozların altında bir işçi daha kaldığı ihbarı üzerine olay yerine iş makineleri sevk edildi. Kepçeyle yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından işçilerden Yusuf Topuz'un cesedine ulaşıldı. Hastanelerde tedavisi süren 5 işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

    İnşaatta göçük: 2 ölü

     

    Etiketler: kahramanmaraş , inşaatta göcük , göcük faciası , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri