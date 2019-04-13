İnşaatta bulunan cesedin kime ait olduğu belirlendi
BURDUR'un Bucak ilçesinde inşaat alanında bulunan cesedin Osman Gazi Altınkaynak'a(22) ait olduğu belirlendi.
Onaç Mahallesi'ndeki inşaat alanında dün saat 17.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören bekçi, polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis ekipleri yaptıkları araştırma sonunda ölen kişinin Osman Gazi Altınkaynak olduğunu belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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