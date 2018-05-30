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    İnşaatın 5’inci katından düşüp hayatını kaybetti

    İrfan ÖZŞEKER/SİVAS (DHA)
    30.05.2018 - 07:57 | Son Güncelleme:

    SİVAS’ta çıktığı inşaat halindeki binanın 5’inci katından düşen Adem Gülter (13) hayatını kaybetti.

    Esentepe Mahallesi’nde yaşayan Coşkun ve Şemsi çiftinin çocukları Yusuf ve Adem Gülter, dün saat 22.30 sıralarında Altuntabak Mahallesi 17’inci Sokak’a gitti. Burada Adem Gülter, henüz belirlenemeyen nedenle 8 katlı inşaat halindeki binanın 5’inci katına çıktı.

    Aşağıda bekleyen Yusuf Gülter, kardeşi gelmeyince merak edip inşaat alanına girdi. Yusuf Gülter, kardeşi Adem’i asansör boşluğunda yerde yatarken görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Gülter, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Adem Gülter’in cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kondu.

    İnşaatta yaklaşık 4 aydır çalışma yapılmadığı belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: sivas , gündem
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