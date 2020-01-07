Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Heyecanlandıran gelişme

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evin bodrum katında yapılan kaçak kazı sırasında mozaik bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Balıklıgöl civarındaki Mozaik Müzesi'ne yakın mesafedeki adrese baskın yapan ekipler, inşaat halindeki evin bodrum katında açılan üzeri molozlarla kapatılmış çukuru tespit etti.

Çukurdan içeri giren ekipler, 2 oda halindeki tünelde 4 metre karelik tabanda insan ve hayvan figürlerinin yer aldığı mozaik bulunduğunu saptadı. Bir kısmı tahrip edilmiş taban mozaiğinin bulunduğu alanda yapılan aramada 2 şüpheli çeşitli kazı malzemeleriyle yakalandı.

MOZAİK MÜZESİ'NDEKİ ESERLERLE BENZERLİK TAŞIYOR

4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen mozaikte o dönemin aile bireylerinin giysileriyle tasvir edildiği öğrenildi. İnşaat çalışmasının durdurulduğu bina zeminindeki mozaiklerin incelemesine devam ediliyor.