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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/DHA
Haber Giriş: 30.12.2019 - 15:53,Son Güncelleme:/

İnşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı

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İnşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı

İZMİT’te, bir inşaat alanında yapılan kazılarda tarihi duvarlara rastlandı. Müze müdürlüğü ekipleri inşaat çalışmalarını durdurdu.

İzmit Cedit Mahallesi Tepeli Sokak’taki bir inşaatta yapılan kazıda, tarihi olduğu düşünülen bir duvara rastlandı. İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları inceleme sonrasında inşaatın durdurularak alanın mühürlenmesine karar verdi. Bölgenin 3'üncü derece sit alanı olması sebebiyle yapılan sondaj çalışmasında, yer altında Bizans dönemine ait bir yapının olabileceği tespit edildi. Bunun üzerine müze müdürlüğü görevlileri tarafından rapor hazırlanarak, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na gönderildi. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun vereceği kararın ardından yapının ortaya çıkarılması için çalışmaların başlaması bekleniyor.

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