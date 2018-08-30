İnşaat alanında göçük: 2 işçi toprak altından çıkartıldı
Çorlu’da yapımı süren bir inşaatın doğalgaz hattının geçtiği çukurda göçük meydana geldi. Biri doğalgaz firması personeli olmak üzere toprak altında kalan iki işçi itfaiyenin müdahalesi ile göçük altından çıkarıldı.
Edinilen bilgilere göre olay Çorlu’da Çorlu Şehitliği arkasında yer alan bir inşaat firmasına ait site inşaatında meydana geldi. İddialara göre inşaatın doğalgaz hattının bulunduğu kanalda çalışma yapan doğalgaz dağıtım firması personeli Mümin Sevinç ile inşaat işçisi Hüseyin Erol toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.
İnşaatın kanalizasyon hattı için iş makinesinin de yardımıyla çalışma yapan inşaat işçileri doğalgaz hattına zarar verdi. Bunun üzerine Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (ÇORDAŞ) personelinden yardım isteyen inşaat işçilerinin kanala girip çalışma yaptıkları sırada toprak kayması meydana geldi. Oluşan göçük sırasında toprak altında kalan ÇORDAŞ personeli Mümin Sevinç ile inşaat işçisi Hüseyin Erol yaralandı.
Olayı görenlerin bilgi vermesi ile olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri önce Mümin Sevinç ardından da Hüseyin Erol adlı işçiyi çıkardı. Olay yerinde hazır bekletilen ambulansa alınan işçi hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Göçük altında kalan iki kişiden Hüseyin Erol adlı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.
İnşaatta yapılan kazı sırasında oluşan göçük nedeniyle toprak altında kalan işçilerin kurtarılması çalışmalarını görüntülemek isteyen basın mensupları ile diğer işçilerin engellemesi ile karşılaştı.
Gazetecilerin görüntü almasını engellemek isteyen işçilerden bazıları toprak altındaki arkadaşlarını kurtarma çalışmalarına katılmak yerine gazetecilerin görüntü almaya çalıştığı alana branda çekerek engellemeye çalıştı.
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