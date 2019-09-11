İnovasyon nedir?
İnovasyon, şirketlere, yeni iş fırsatları, yeni ürün, yeni müşteri, yeni pazar, yeni maliyet düşürme olanakları yaratmaya olanak verir. Aslında inovasyonu en temel şekilde “para kazandıran yaratıcılık ve yenilik” olarak tanımlayabiliriz. Daha inovatif şirketlerin daha karlı olduğu, daha fazla istihdam imkanı yarattığı ve uluslararası pazarlarda daha iyi rekabet ettiğini görüyoruz.
İnovasyon dediğimiz zaman kast edilen her zaman Silikon Vadisi tarzındaki radikal inovasyonlar, ya da teknolojik yenilikler zorunda değildir, hayatı kolaylaştıran yenilikler, süreçlerdeki basit iyileştirmeler de inovasyon kapsamında değerlendirilir. Buz kalıbından buzları çıkarmak için yapılan bir yenilik, ranzaya dönüştürülebilen kanepe hayatı kolaylaştıran yenilikler olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca horlamayı durduran akıllı yastıklar, renk değiştiren tişörtler, bakteri öldüren çarşaflar, vücut ısısıyla çalışan akıllı saatler, elektrik üreten güneş panjurları, müşterilerine pizzayı teslim etmeden önce kamyonda siparişleri robotlar ile hazırlayan pizzacılar, yeniden yazılabilen not defteri, tablet ve telefon tutacakları gündelik hayatımızda öne çıkan inovasyon örnekleri olarak yer alıyor.
İNOVASYON ÇEŞİT VE KATEGORİLERİ NELERDİR?
İnovasyon genellikle kademeli ve radikal inovasyon olmak üzere 2'ye ayrılıyor. Ayrıca ürün, süreç, pazarlama, organizasyon, servis ve iş modeli inovasyonları gibi kategoriler bulunuyor.
AÇIK İNOVASYON NEDİR?
Açık inovasyon, tamamen şirketin inovasyon yeteneklerine dayanmak yerine, dışardan inovasyon desteği alıp kendi bünyenizdeki Ar-Ge ekibiyle bunları geliştirip pazara sürmek, Ar-Ge verimliliğini ciddi anlamda arttıran, Ar-Ge bütçelerini azaltan, inovasyonun pazarda başarı şansını yükselten ve bu inovasyonları tamamen Pazar odaklı olarak planlamayı büyük ölçüde sağlayabilen bir yöntemdir.
İNOVASYONU ÖLÇEN KÜRESEL ENDEKS VE RAPORLAR HANGİLERİDİR?,
Cornell Üniversitesi, INSEAD ve WIPO işbirliğinde hazırlanan Küresel İnovasyon Endeksi, Avrupa'nın inovasyon performansı ve ilerleme düzeyi hakkında karşılaştırmalı bir değerlendirme sağlayan Avrupa İnovasyon Skorbordu, İnovasyon kavramını özel yöntemlerle tetkik eden İnnobarometer, endeks ülkelerini 7 farklı kritere göre sıralayan Bloomberg İnovasyon Endeksi, Rapor, OECD ülkelerinde kullanılan yeni bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının karşılaştırmalı analizini yapan OECD Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Görünümü Raporu öne çıkan küresel endeks ve raporlar arasında yer alıyor.
EKTÖREL İNOVASYON ÇALIŞMALARI İÇİN ÖRNEKLER NELERDİR?
Otomotiv sektöründe karbon salınımını azaltma, biyoyakıt, gibi alternatif yakıtlar, elektrik-elektronik sektöründe güneşle şarj, akıllı gözlükler, kendi kendine yerleştirme yapan buzdolapları, savunma ve havacılık sektöründe lazer silah sistemleri, gemi-yat sektöründe üç boyutlu modelleme ve sanal prototipleme sektörel inovasyon örnekleri olarak ön plana çıkıyor.
FİRMALARIN İNOVASYON KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?
Evet, firmaların inovasyon sürecini sistematik, bütünsel ve odaklı bir yaklaşımla ele alarak, “Kurumsal İnovasyon Sistemi” oluşturulması, inovasyon süreçlerini ve sonuçlarını besleyecek stratejik, organizasyonel, kültürel ve bilgi altyapısını oluşturulması ve böylelikle inovasyon kapasitelerini geliştirmeleri mümkün.
ŞİRKETLER İÇİN İNOVASYONUN BAŞARI ŞİFRELERİ NELERDİR?
İnovasyon bir takım oyunudur, tüm rollerin en iyi şekilde oynanmasını sağlarsanız, yenilikçi büyük bir güç açığa çıkacaktır. İnovasyon sadece pazarlamanın, insan kaynaklarının ya da Ar-Ge bölümlerinin işi değildir. Başarılı şirketlerde inovasyon şirketin her yanına yayılır. İnovasyon teknolojiden öte, iş yapma şekli, pazarlama yöntemleri, süreç ve müşteri deneyimlerini de kapsar, en iyi fikirlerin aslında küçük şirketlerden de çıkabileceğini gösterirken yeni girişimlere imza atmak için heyecan yaratır.
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