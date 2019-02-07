İnönü Vakfı’ndan mücevher tepkisi: Seviyesiz iddia
Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu, bir konferansta Fransa’da yaşayan Abdülhamid’in ailesiyle İsmet İnönü arasında geçtiğini iddia ettiği bir görüşmeyi anlattı.
Osmanoğlu, İnönü’nün Türkiye’ye dönmek isteyen Osmanlı hanedanı üyelerine “Bunun bir bedeli var” dediğini ve ellerindeki mücevherleri aldığını iddia etti. Sosyal medyada tepki yağan iddiayla ilgili İnönü Vakfı açıklama yaptı:
“Kendisini II. Abdülhamid’in torunu ve Osmanlı Hanedanı’nın temsilcisi gösteren Nilhan Osmanoğlu adındaki bir kişi, İkinci Cumhurbaşkanı ve İstiklal Savaşımızın kahraman komutanı merhum İsmet İnönü hakkında tüyler ürpertici ve son derece çirkin iftiralarda bulunmuştur. Bu çok seviyesiz ve dayanaksız iddianın mutlak surette gerçek dışı ve kötü bir iftiradan ibaret olduğunu belirtmekle yetinmek istiyoruz. Elinde hiçbir delil ve dayanak olmadığı ve olamayacağı halde, tarihi şahsiyetlere ve Cumhuriyet’e karşı pervasızca gerçekleştirilen bu saldırı karşısında, hamiyet sahibi Cumhuriyet savcılarını da görevlerinin gereğini yapmaya çağırıyoruz.”
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