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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İnönü Vakfı’ndan mücevher tepkisi: Seviyesiz iddia

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İnönü Vakfı’ndan mücevher tepkisi: Seviyesiz iddia

Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu, bir konferansta Fransa’da yaşayan Abdülhamid’in ailesiyle İsmet İnönü arasında geçtiğini iddia ettiği bir görüşmeyi anlattı.

Osmanoğlu, İnönü’nün Türkiye’ye dönmek isteyen Osmanlı hanedanı üyelerine “Bunun bir bedeli var” dediğini ve ellerindeki mücevherleri aldığını iddia etti. Sosyal medyada tepki yağan iddiayla ilgili İnönü Vakfı açıklama yaptı:

“Kendisini II. Abdülhamid’in torunu ve Osmanlı Hanedanı’nın temsilcisi gösteren Nilhan Osmanoğlu adındaki bir kişi, İkinci Cumhurbaşkanı ve İstiklal Savaşımızın kahraman komutanı merhum İsmet İnönü hakkında tüyler ürpertici ve son derece çirkin iftiralarda bulunmuştur. Bu çok seviyesiz ve dayanaksız iddianın mutlak surette gerçek dışı ve kötü bir iftiradan ibaret olduğunu belirtmekle yetinmek istiyoruz. Elinde hiçbir delil ve dayanak olmadığı ve olamayacağı halde, tarihi şahsiyetlere ve Cumhuriyet’e karşı pervasızca gerçekleştirilen bu saldırı karşısında, hamiyet sahibi Cumhuriyet savcılarını da görevlerinin gereğini yapmaya çağırıyoruz.”

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