İnönü Üniversitesi'nde sorular çalınınca zorunlu ortak ders sınavları iptal edildi

İnönü Üniversitesi'nin internet sitesinden "Öğrencilerimize duyurulur" başlığıyla yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"10 Ocak 2020 tarihinde yapılan 5i dersleri sınavları iptal edilmiştir. Soruların çalınmasından ve yayılmasından sorumlu olduğu tespit edilen personel hakkında idari soruşturma açılmış olup ilgili personel, soruşturmanın sağlıklı yürümesi açısından açığa alınmıştır. Ayrıca konuyla ilgili olarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."



