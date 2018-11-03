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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MUĞLA (İHA)
03.11.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

İnkar ettiler ama polis bu görüntüyü gösterince şoke oldular!

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İnkar ettiler ama polis bu görüntüyü gösterince şoke oldular!

Bodrum’da emniyet kemeri takmayan sürücüler trafik uygulamasını 100 metre öteden görünce emniyet kemerlerini taktı ama cezadan kaçamadı. Havadan drone çekilen emniyet kemeri takmayan sürücüler kemer taktıklarını söyleyerek itiraz edince havadan çekilmiş fotoğraflar ile kanıtlandı.

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  • İnkar ettiler ama cezadan kaçamadılar
  • İnkar ettiler ama cezadan kaçamadılar
  • İnkar ettiler ama cezadan kaçamadılar
  • İnkar ettiler ama cezadan kaçamadılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yeni trafik cezaları uygulamaya girmesiyle birlikte Bodrum’da da denetimler sıklaştı. Havadan drone ile çekim yapan trafik polisleri emniyet kemeri takmayan, cep telefonu ile konuşan sürücülere ceza yazdı. Birçok sürücü cezalara itiraz ederek emniyet kemerim takılıydı dedi. Bunun üzerine görüntüleri izleyen sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı.

TRAFİK UYGULAMASINI GÖREN EMNİYET KEMERİNE SARILDI

Uzaktan uygulamayı gören bazı sürücüler emniyet kemerlerini takarak uygulamadan geçeceklerini sandı. Uyanık sürücülerin görüntülerini çeken drone sayesinde hatalı solama, cep telefonuyla konuşma, emniyet kemeri takmama, makas atma dan bir çok sürücü ceza yedi. Trafik uygulamasını 100 metre öteden gören bazı sürücüler emniyet kemerini takarak trafik polislerini kandırmak istedi. Drone sayesinden sürücülerin polisleri görüp emniyet kemeri taktığı ortaya çıktı.

PİŞKİN SÜRÜCÜ KONUŞMAYA DEVAM ETTİ

Uygulama esnasından bir sürücünün cep telefonu ile konuştuğu tespit edilince trafik polislerince durduruldu. Cep telefonu ile konuşmaya devam eden sürücü trafik polisinin uyarmasına rağmen konuşmasına devam etti. 5 dakika boyunca telefonla konuşmaya devam eden sürücü daha sonra niye beni durdurdunuz diyerek tepki gösterdi. Polisler ise trafikte seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmanın yasak olduğunu söyleyerek cezai işlem uyguladı.

İnkar ettiler ama polis bu görüntüyü gösterince şoke oldular


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