İniş arızası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİniş arızası
GeriGündem İniş arızası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
01.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İniş arızası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İniş arızası

Malatya Erhaç’tan kalkıp Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK hedeflerini imha ettikten sonra dönen F-4 savaş uçağının piste inişi sırasında iniş takımları açılmadı. İki pilot fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılırken, kontrolden çıkan uçak toprağa saplandı.

PENÇE’ harekâtı kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla terör örgütü PKK’ya yönelik hedefleri vuran F-4 savaş uçağı Malatya Erhaç’taki 7’nci Ana Jet Üssü Komutanlığı’na dönüşe geçti. Savaş uçağı, inişe geçtiği sırada iniş takımları açılmadı.

PİLOTLARIN DURUMU İYİ

İniş takımları açılmayınca pistte sürüklenmeye başlayan uçaktaki 2 pilot, kendilerini fırlatma koltuğuyla dışarı attı. 14 tonluk F-4 Fantom uçağı, pistten çıkarak toprağa saplandı. Hafif yaralanan pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

İniş arızası

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

‘HİDROLİK ARIZASI OLABİLİR’

F-4 uçağının Malatya Erhaç üssüne inişi sırasında yaşanan kazayla ilgili Hürriyet’e değerlendirmede bulunan emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, şunları söyledi: “İniş takımlarının açılmaması hidrolik arızasına bağlıdır. Bu durumda uçağın tazyik sistemi devreye girer iniş takımının açılması için. O da çalışmamış olabilir. Pilot, durum ve şartlara bağlı olarak uçağı indirmeyi deneyebilir. Ancak her durumun kendine göre ayrı bir kuralı vardır. O anki durum ve şartları bilmek gerekir. Ben de benzer bir durumu 1978 yılında yine Malatya Erhaç üssüne iniş sırasında yaşamıştım. F-4 uçağının iniş takımı açılmamıştı. O halde uçağı indirmiştim, uçak zarar görmemişti ama ucundaki burun topu, sürtünmeye bağlı zarar görmüştü. Top değiştirildi, uçak uçmaya devam etti.”

MODERNİZE EDİLDİLER

TÜRK Hava Kuvvetleri’nde 2016’da yapılan yeni organizasyon şeması ile Eskişehir’deki 111. Filo ile Malatya Erhaç’taki 171. Filo birleştirilmişti. 111. Filo altında F-4E 2020’ler hem Eskişehir hem de Malatya’da görevlerini yapıyor. Modernize edilen ve yeni nesil atış sistemlerine sahip uçak, terörle mücadele başta olmak üzere operasyonların ağır yükünü uzun yıllardır başarıyla omuzluyor. Tam yüklü ağırlığı 18 tonu geçen F-4E 2020’ler ağır mühimmat taşıyabilmeleri nedeniyle özellikle yer hedeflerine karşı büyük üstünlük sağlıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimize sahip çıkmalıyız
Yine aynı vahşet! Kanlar içinde kaldı
Kayıp şahsın cesedi, el ve ayakları bağlı halde ormanda bulundu
Bakan Turhan'dan bayram müjdesi: O süre boyunca ücretsiz olacak