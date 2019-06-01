İniş arızası
Malatya Erhaç’tan kalkıp Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK hedeflerini imha ettikten sonra dönen F-4 savaş uçağının piste inişi sırasında iniş takımları açılmadı. İki pilot fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılırken, kontrolden çıkan uçak toprağa saplandı.
‘PENÇE’ harekâtı kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla terör örgütü PKK’ya yönelik hedefleri vuran F-4 savaş uçağı Malatya Erhaç’taki 7’nci Ana Jet Üssü Komutanlığı’na dönüşe geçti. Savaş uçağı, inişe geçtiği sırada iniş takımları açılmadı.
PİLOTLARIN DURUMU İYİ
İniş takımları açılmayınca pistte sürüklenmeye başlayan uçaktaki 2 pilot, kendilerini fırlatma koltuğuyla dışarı attı. 14 tonluk F-4 Fantom uçağı, pistten çıkarak toprağa saplandı. Hafif yaralanan pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.
‘HİDROLİK ARIZASI OLABİLİR’
F-4 uçağının Malatya Erhaç üssüne inişi sırasında yaşanan kazayla ilgili Hürriyet’e değerlendirmede bulunan emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, şunları söyledi: “İniş takımlarının açılmaması hidrolik arızasına bağlıdır. Bu durumda uçağın tazyik sistemi devreye girer iniş takımının açılması için. O da çalışmamış olabilir. Pilot, durum ve şartlara bağlı olarak uçağı indirmeyi deneyebilir. Ancak her durumun kendine göre ayrı bir kuralı vardır. O anki durum ve şartları bilmek gerekir. Ben de benzer bir durumu 1978 yılında yine Malatya Erhaç üssüne iniş sırasında yaşamıştım. F-4 uçağının iniş takımı açılmamıştı. O halde uçağı indirmiştim, uçak zarar görmemişti ama ucundaki burun topu, sürtünmeye bağlı zarar görmüştü. Top değiştirildi, uçak uçmaya devam etti.”
MODERNİZE EDİLDİLER
TÜRK Hava Kuvvetleri’nde 2016’da yapılan yeni organizasyon şeması ile Eskişehir’deki 111. Filo ile Malatya Erhaç’taki 171. Filo birleştirilmişti. 111. Filo altında F-4E 2020’ler hem Eskişehir hem de Malatya’da görevlerini yapıyor. Modernize edilen ve yeni nesil atış sistemlerine sahip uçak, terörle mücadele başta olmak üzere operasyonların ağır yükünü uzun yıllardır başarıyla omuzluyor. Tam yüklü ağırlığı 18 tonu geçen F-4E 2020’ler ağır mühimmat taşıyabilmeleri nedeniyle özellikle yer hedeflerine karşı büyük üstünlük sağlıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle