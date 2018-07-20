İngiltere’nin Akın İpek kararına hükümetten ilk tepki
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, firari iş adamı Fetöcü Akın İpek’in pasaportuna İngiltere’de el konuşmasıyla ilgili olarak, “Süreci takip ediyoruz. Biz bağımsız Türk yargısına bunlar iade edilsin diyoruz” dedi.
"ÇOK ÖNEMLİ BİR DELİL ELDE EDİLDİ"
15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu akşam da ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz.
TERÖRİST CENAZESİNE KATILAN HDP'Lİ VEKİLLERE SORUŞTURMA
Türkiye hukuk devletidir. Herkes hukuka, kanuna, nizama uymak zorundadır. Bu konuda da farklı bir durum olursa ilgili makamlar gerekli soruşturmayı yapar.
DEVAMI GELİYOR
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