Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İngiltere'deki Türklerden Erdoğan'a sevgi gösterisi

    İngiltere'deki Türklerden Erdoğan'a sevgi gösterisi

    AA
    13.05.2018 - 22:47 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyareti boyunca konaklayacağı otele gelişinde Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'daki temasları kapsamında katıldığı Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun ardından eşi Emine Erdoğan ile konaklayacağı Four Seasons Otel'e geldi.

    Bu sırada, otelin önünde bekleyen Türk vatandaşlarının sevgi gösterinde bulunmaları ve "Başkan buraya" tezahüratları üzerine eşi Emine Erdoğan ile vatandaşların yanına giden Erdoğan, herkesi selamladı.

    İngilteredeki Türklerden Erdoğana sevgi gösterisi

    Selamlama sırasında vatandaşlar, "Türkiye seninle gurur duyuyor", "Şehitler olmaz vatan bölünmez" ve İşte ordu, işte komutan" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

    İngilteredeki Türklerden Erdoğana sevgi gösterisi

    Bazı vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, selamlama sırasında beraberindeki bakanlar da eşlik etti.

    İngilteredeki Türklerden Erdoğana sevgi gösterisi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

    Etiketler: ingiltere , vatandaş , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri