İngiltere'de Brexit krizi: 8 öneri de çoğunluk desteği alamadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİngiltere'de Brexit krizi: 8 öneri de çoğunluk desteği alamadı
GeriGündem İngiltere'de Brexit krizi: 8 öneri de çoğunluk desteği alamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
28.03.2019 - 00:55, Son Güncelleme:

İngiltere'de Brexit krizi: 8 öneri de çoğunluk desteği alamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere'de Brexit krizi: 8 öneri de çoğunluk desteği alamadı

İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin 8 senaryoyu oylarken, hiçbir seçenek arkasında çoğunluk desteği oluşmadı.

İngiliz parlamentosunun 8 Brexit senaryosuna ilişkin bu akşam yaptığı oylamada hiçbir seçenek çoğunluk desteği alamadı.

Bu sonuç, parlamento karşısında Başbakan Theresa May'in elini güçlendirdi. Bununla birlikte parlamentonun Brexit seçeneklerini pazartesi günü
de tartışmaya devam etmesi bekleniyor.

Parlamentonun bu akşam oyladığı seçenekler ve aldıkları oylar şöyle:

- Avrupa Birliği’nden 12 Nisan’da anlaşmasız ayrılma: 160 evet, 400 hayır.

- İngiltere’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı üyeliğinin sürmesi: 188 evet, 283 hayır.

- İngiltere’nin Avrupa Ekonomik Alanı üyeliğinin sürmesi: 65 evet, 377 hayır.

- İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi: 264 evet, 272 hayır.

- İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi, Tek Pazar kurallarına gelecekteki düzenlemeleri kapsayacak şekilde uyması: 237 evet, 307 hayır.

- 50. maddenin yürürlüğünün tek yanlı durdurulması ve Brexit’in iptal edilmesi: 184 evet, 293 hayır.

- Brexit anlaşmasının bir referandumla halkın onayına sunulması: 268 evet, 295 hayır.

- Brexit anlaşması sağlanamaması durumunda, AB ile sürecek müzakereler boyunca taraflar arasındaki ilişkilerin mevcut haliyle sürmesi: 139 evet, 422 hayır.

Dağıtılan pusulalarla yapılan oylamada, milletvekilleri seçeneklere "evet" veya "hayır" dedi. Böylece parlamentonun en büyük desteğine sahip senaryonun ortaya çıkması hedeflendi.

Ancak oylama sonucunun hükümet üzerinde yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

İngiliz hükümeti de kendi Brexit politikası ve referandum sonucuyla çelişecek senaryoları uygulama niyeti olmadığı sinyalini vermişti.

İngiliz parlamentosu bu akşam yapılan bir diğer oylamada da Brexit tarihinin 29 Mart’tan koşullu olarak 12 Nisan veya 22 Mayıs’a kaydırılmasını iç hukuka geçiren teklifi 105'e karşı 441 oyla kabul etti.

MAY’DEN İSTİFA VAADİ

Başbakan Theresa May bu akşam partisinin yönetiminde etkili ve milletvekillerinden oluşan “1922 Komitesi” ile bir araya gelmiş ve kendi Brexit anlaşmasına destek istemişti.

May, anlaşmanın parlamentodan geçmesi halinde istifa ederek AB ile müzakerelerin bundan sonraki bölümü için başbakanlık görevini bir başkasına bırakmayı vaat etmişti.

May’in açıklamasının ardından anlaşmaya daha önce ret oyu veren ve aralarında sert Brexitçi eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın da olduğu bazı milletvekilleri yeni bir oylama yapılması durumunda bu kez destek vereceklerini ilan etti.

İngiliz hükümetinin daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını cuma günü yeniden parlamentoya sunması bekleniyor.

Ancak bu Avam Kamarası Başkanı John Bercow’un iznine tabi bulunuyor. Bercow daha önce yaptığı açıklamada anlaşmanın, önemli bir değişikliğe uğramadıkça yeniden oylanmasına izin vermeyebileceğini söylemişti.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.
İngiliz hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararla İngiltere'nin 50. maddenin Brexit için yürürlüğünü tek yanlı iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz parlamentosunun dilekçe komisyonuna Brexit'in iptali talebiyle sunulan dilekçeye atılan online imza sayısı da 6 milyona yaklaştı.

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i erteleme talebinde bulunmuştu.

Geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Brexit, ayrılık anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti İngiliz parlamentosu önceki gün yapılan bir oylama ile bir dizi Brexit senaryosunu oylamak üzere hükümetin parlamento gündemini belirleme yetkisini bir günlüğüne kendi eline almıştı.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti de ana muhalefetteki İşçi Partisi de Brexit konusunda kendi içlerinde bölündü. Her iki partide de sert Brexitçiler, ılımlı Brexitçiler ve Brexit karşıtları bulunuyor. Bölünmeler nedeniyle 650 sandalyeli Avam Kamarasındaki oylamalar sürprizlere gebe bulunuyor.
Başbakan May, 2017'de gittiği erken seçimde parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmiş ve Kuzey İrlanda'nın sert Brexitçi partisi DUP'un desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti.

May'in parlamento tarafından reddedilen anlaşmasına en güçlü muhalefeti, "tedbir maddesi" yüzünden İngiltere'nin AB ile sonu gelmez müzakereler içinde fiili AB üyesi olarak mahsur kalacağını savunan DUP ile sert Brexitçi Muhafazakar Partili milletvekilleri oluşturmuştu.
DUP bu akşam yaptığı açıklamada da anlaşmaya destek vermeyeceğini yineledi.

Tedbir maddesi, İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına, Brexit sonrasında fiziki sınır girmesini önlemek için İngiltere ile AB'nin, soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar Gümrük Birliği içinde kalmasını öngörüyordu.

İngiltere Başbakanı Mayden İstifaya hazırım mesajı
İngiltere Başbakanı May'den 'İstifaya hazırım' mesajı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Yavaş'a verilen oyların nereye gideceği ortaya çıkıyor'

Korkutan depremin ardından Denizli Valisi açıkladı: Okullar iki gün tatil

Feci şekilde dövüp, o anları kaydetmişlerdi! Dayak dehşetinde flaş gelişme

Cinsel saldırı davasında mide bulandıran gerçek ortaya çıktı