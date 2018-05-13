İngilizlere: Yatırıma bekliyorum

İngiltere’nin Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük ikinci ihraç pazarı olduğunu söyleyen Erdoğan, “Toplam ticaret hacmimiz 16 milyar doların üzerindedir. 20 milyar doları hemen bulmamız lazım. Bunun için elbirliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizde 3 binden fazla İngiliz şirketine ev sahipliği yapıyoruz. Kendi şirketlerimizle Birleşik Krallık şirketleri arasında en ufak ayrım gözetmiyoruz. Bu sayede sizler de sadece 15 yılda ülkemizde yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiniz. Bu durumu ülkemize olan güveninizin bir tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Biz de sizlere en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

KONUT SATIN ALIN

”Daha fazla yatırım için sizleri ülkemize bekliyorum” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Firmalarımızın karşılıklı olarak Türkiye’de veya Birleşik Krallık’ta faaliyet göstermesiyle, mal ve hizmet alıp satmasıyla yetinmeyelim. Katma değeri fazla ve yüksek teknoloji içeren ürünleri birlikte üretme imkanlarını araştıralım. Türkiye’nin operasyonel imkanları ve Birleşik Krallık’ın finans gücü bir araya geldiğinde ortaya çıkacak sinerji her iki taraf için de çok büyük kazançlar sağlayacaktır. ”

Erdoğan, İngiliz turistleri Türkiye’ye görmek istediğini söyleyerek, “Bunların ötesinde tabi bir de konut sahibi olmanızı da arzu ediyoruz. Zaten İngiliz dostlarımızdan konut sahibi olanlar çok ama yeterli değil, bu sayıyı daha da artıralım istiyoruz. Bu dostluğumuzu da pekiştirecektir” diye konuştu.

İngiltere’nin Türkiye’nin stratejik ortağı olduğunu söyleyen Erdoğan, “Türkiye olarak biz Brexit sonrası dönemde de Birleşik Krallık’la her alanda daha fazla iş birliği yapmaya hazırız. Bu doğrultuda sizlerden destek ve katkı bekliyoruz. Yeni bir dönemin eşiğinde olduğumuz şu günlerde, bizimle birlikte yol yürüyecek dostlarımıza vereceğimiz değer çok daha farklı olacaktır” dedi.

MENBİÇ MESAJI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İngiltere’ye giderken havalimanında, Suriye ile ilgili bir soru üzerine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a dönerek, “Şu anda gözlem noktalarında 11-12’yi de hallettik mi” diye sordu. Akar, “Onları da hafta içinde halledeceğiz” diye yanıt verdi. Erdoğan ardından, “Onları da bu hafta içinde bitirip, böylece 12 gözlem noktası da kontrolümüz altına girdikten sonra, İdlib’le ilgili sıkıntılar da büyük oranda halledilmiş olacak. Ardından malum, bizim Tel Rıfat sorunumuz var. Münbiç sorunumuz var. Bu konuda Dışişleri Bakanımızın, ABD Dışişleri Bakanı’yla bir öngörüşmeleri oldu, devamı olacak. Bununla birlikte bize verdikleri sözü tutmalarını bekliyoruz. Verdikleri sözü tutarlarsa, o zaman Münbiç’te de PYD-YPG, bunların oraya terk etmesini kendilerinden istiyoruz. Oraya da gerçek sahipleri gelip, yerleşecek” diye konuştu.