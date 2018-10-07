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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
07.10.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

Okulda iğrenç olay! Cinsel içerikli mesajlar delil oldu

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Okulda iğrenç olay! Cinsel içerikli mesajlar delil oldu

ANTALYA'da, kız öğrencisi A.B.'ye (13) okul kütüphanesi ve boş sınıfta cinsel istismarda bulunduğu, cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan İngilizce öğretmeni N.D., 15 yıl 11 ay 7 gün hapse mahkum edildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi, Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki bir ortaokul meydana geldi. İngilizce öğretmeni N.D., iddiaya göre okulun kütüphanesinde 7'nci sınıf öğrencisi A.B.'yi boynundan öptü, kıyafetlerinin altından ve üzerinden vücudunu elledi. N.D., başka bir gün ise yine kütüphanede ve boş bir sınıfta öğrencisi A.B.'yi sıkıştırıp, taciz etti. A.B.'nin durumu anlatması üzerine anne N.U. polise başvurarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan N.D., 'çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'çocuğa cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.

REHBER ÖĞRETMEN ORTAYA ÇIKARDI

Antalya Cumhuriyet Savcılığı tarafından N.D. hakkında iddianame hazırlanırken aynı okuldan 2 kız öğrenci, rehber öğretmen Ö.Y.'ye giderek, N.D.'nin kendilerine de cinsel istismarda bulunduğu anlattı. Rehber öğretmenin durumu bildirmesi üzerine savcılık, N.D.'nin birden fazla çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanması için ayrı ayrı iddianame hazırladı. N.D., 2 ay önce görülen bu davalardan birinden delil yetersizliği nedeniyle beraat ederken, diğerinde 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar istinafa gönderildi.

Tutuklu sanık N.D.'nin 7'nci sınıf öğrencisi A.B.'ye cinsel istismar suçundan yargılandığı davanın karar duruşması ise geçen cuma günü Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık N.D.'nin avukatıyla hazır bulunduğu duruşmaya, şikayetçinin avukatı katıldı.

Okul kütüphanesinin giriş- çıkışına ait güvenlik kamerası kayıtları ve N.D.'nin cep telefonuyla öğrencisi A.B.'ye gönderdiği cinsel içerikli mesajların yer aldığı döküm dosyaya dahil edildi.

'MAĞDUR BAŞKASI TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLDİ' İDDİASI

Duruşmada savunma yapan N.D.'nin avukatı Zeynep Çizme, N.D.'nin A.B. ile normal öğrenci- öğretmen ilişkisi içerisinde olduğunu savundu. N.D.'nin whatsapp üzerinden öğrencisi olduğunu bilmeden A.B. ile mesajlaştığını, karşısındakinin öğrencisi olduğunu anlayınca engellediğini söyleyen Zeynep Çizme, öğrencinin müvekkiline husumet beslediğini iddia etti.

A.B.'nin başka bir kişi tarafından istismar edildiğini, müvekkili N.D.'nin bunu ortaya çıkardığını belirten Zeynep Çizme, "N.D. bu suçu ortaya çıkardığı için A.B. kendisine husumet beslemiştir. Çocuk İzleme Merkezi'ndeki ifadelerinde annesinin kendisine baskı uyguladığı yönündeki ifadeleri de göz önüne alınınca aile içinde sorunların olduğu belirleniyor" dedi. Çizme, müvekkilinin beraatını istedi.

'BEN MAĞDURUM, KURBAN EDİLDİM'

Suçlamaları kabul etmeyen N.D. ise "A.B. ile aramızda husumet olduğu kesindir. A.B. bana güvenir ve kuzeni ile arasında geçenleri anlatmıştı. Bunun ortaya çıkmasına neden oldum. Ancak A.B. daha sonra anlattıklarının rüya olduğunu söyledi. Daha sonra başka bir kişiyle görüşmeye başladı. Bunu öğrenip kendisini uyardığımda bana öfkelendi. Hayal gücü yüksek bir çocuktur. Benimle ilgi iddialarına 'Rüyaydı' derse ne olacak? Bir eğitimcinin hayatı sonlandırılacak. Ben mağdurum, kurban edildim" diye kendisini savundu.

Yargılama sonunda mahkeme, N.D.'yi 'cinsel istismar' suçundan 15 yıl 11 ay 7 gün hapse mahkum etti. Mahkeme, N.D.'nin 'çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise beraatına hükmetti.

 

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